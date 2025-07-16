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إقتصاد

تركيا تضخ استثمارات جديدة بمصر تتجاوز 140 مليون دولار.. ما هي؟

Lebanon 24
16-07-2025 | 06:30
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أعلن سفير تركيا في القاهرة، صالح موطلو شن، أن ثلاث شركات تركية كبرى بدأت إنشاء مصانع جديدة في مصر باستثمارات تقارب 140 مليون دولار، خلال الأيام العشرة الماضية، في خطوة تعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
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وأوضح السفير في تصريحات لـ"العربية Business" على هامش مؤتمر اقتصادي في القاهرة، أن المصنع الأول يقع في مدينة العاشر من رمضان باستثمارات تبلغ 24 مليون دولار، والثاني في مدينة العين السخنة باستثمارات قدرها 44 مليون دولار، أما المصنع الثالث فسيقام أيضًا في العاشر من رمضان، باستثمارات تبلغ 70 مليون دولار.

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات التركية في مصر حاليًا يبلغ نحو 4 مليارات دولار، متوقعًا ضخ استثمارات إضافية بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار خلال العام الجاري.

وأشار موطلو شن إلى أن قطاعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج تستحوذ على النسبة الأكبر من اهتمام المستثمرين الأتراك، وقد تصل حصتها إلى ما بين 70 و80% من إجمالي الاستثمارات التركية الجديدة خلال 2025.

وكشف السفير عن افتتاح مرتقب لثلاثة مصانع تركية جديدة في النصف الثاني من العام، أحدها مصنع "بوني سوكس" بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تبلغ 70 مليون دولار، وسيساهم في تحويل مصر إلى مركز رئيسي لصناعة الجوارب في الشرق الأوسط وتصديرها إلى أوروبا.

وأكد السفير التركي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحظى باهتمام خاص من المستثمرين الأتراك، خصوصًا منطقتي القنطرة غرب والعين السخنة، لما تتمتعان به من بنية تحتية قوية وإدارة محترفة وحوافز استثمارية.

وذكر أن هناك مشروعين تركيين قيد التنفيذ حاليًا في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، إلى جانب 4 مشروعات جديدة في منطقة القنطرة غرب، بإجمالي استثمارات تصل إلى 300 مليون دولار.
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