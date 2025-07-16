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إقتصاد

واردات الهند من النفط الروسي ترتفع 1 % في 6 أشهر

Lebanon 24
16-07-2025 | 23:00
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ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي، بنحو طفيف في النصف الأول من هذا العام؛ إذ اشترت شركتا التكرير الخاصتان (ريلايانس إنداستريز) المحدودة و(نايارا إنرجي) نحو نصف إجمالي المشتريات من موسكو، وفقاً لـ«رويترز» نقلاً عن بيانات قدمتها مصادر مطلعة.
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وأظهرت البيانات أن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، تلقت نحو 1.75 مليون برميل يومياً من النفط الروسي في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران هذا العام، بزيادة واحد في المائة عن العام الماضي.

وارتفعت مشتريات الهند من النفط الروسي المبيع بأسعار مخفضة بعد فرض دول غربية عقوبات وتوقفها عن شراء النفط من موسكو، بعد بدء الحرب في أوكرانيا في 2022.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام في غضون 50 يوماً.

وفي الفترة من يناير إلى يونيو، استمرت روسيا في تصدر قائمة كبار الموردين للهند باستحواذها على نحو 35 في المائة من إجمالي إمدادات نيودلهي، ويليها العراق والسعودية والإمارات.

وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة هي خامس أكبر مورد للنفط إلى الهند، بعد أن كانت تحتل المركز السادس في العام السابق.

وارتفعت واردات الهند من النفط بصورة عامة في الفترة من يناير إلى يونيو 4.3 في المائة لتصل إلى نحو 5.2 مليون برميل يومياً. (الشرق الأوسط)
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