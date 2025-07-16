واردات الهند من النفط الروسي ترتفع 1 % في 6 أشهر

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ارتفعت واردات من الروسي، بنحو طفيف في النصف الأول من هذا العام؛ إذ اشترت شركتا التكرير الخاصتان (ريلايانس إنداستريز) المحدودة و(نايارا إنرجي) نحو نصف إجمالي المشتريات من ، وفقاً لـ«رويترز» نقلاً عن بيانات قدمتها مصادر مطلعة.وأظهرت البيانات أن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، تلقت نحو 1.75 مليون برميل يومياً من النفط الروسي في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران هذا العام، بزيادة واحد في المائة عن العام الماضي.وارتفعت مشتريات الهند من النفط الروسي المبيع بأسعار مخفضة بعد فرض دول غربية عقوبات وتوقفها عن شراء النفط من موسكو، بعد بدء الحرب في في 2022.وفي وقت سابق هذا الأسبوع، هدد الرئيس الأميركي ترمب بفرض عقوبات على الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام في غضون 50 يوماً.وفي الفترة من يناير إلى يونيو، استمرت في تصدر قائمة كبار الموردين للهند باستحواذها على نحو 35 في المائة من إجمالي إمدادات نيودلهي، ويليها والسعودية والإمارات.وأظهرت البيانات أن هي خامس أكبر مورد للنفط إلى الهند، بعد أن كانت تحتل المركز السادس في العام السابق.وارتفعت واردات الهند من النفط بصورة عامة في الفترة من يناير إلى يونيو 4.3 في المائة لتصل إلى نحو 5.2 مليون برميل يومياً. (الشرق الأوسط)