وول ستريت تغلق مرتفعة بعد فوضى لفترة وجيزة بفعل تقارير عن إقالة باول

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اختتمت الجلسة على ارتفاع طفيف، اليوم الأربعاء، مع تسجيل المؤشر ناسداك المجمع أحدث مستوى قياسي مرتفع عند الإغلاق، وذلك على الرغم من فوضى استمرت نصف ساعة عندما أشارت تقارير إخبارية إلى أن على وشك إقالة رئيس (البنك المركزي الأمريكي) .وقبل وقت قصير من منتصف الجلسة، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية بشكل حاد، وانخفض الدولار وارتفعت عوائد الأمريكية بعد أن ذكرت نيوز، نقلا عن مسؤول في لم تكشف عن هويته، إمكانية إقالة باول.وذكرت نقلا عن مصدر أن منفتح على فكرة إقالة باول.