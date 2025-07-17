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إقتصاد

وول ستريت تغلق مرتفعة بعد فوضى لفترة وجيزة بفعل تقارير عن إقالة باول

Lebanon 24
17-07-2025 | 00:29
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اختتمت وول ستريت الجلسة على ارتفاع طفيف، اليوم الأربعاء، مع تسجيل المؤشر ناسداك المجمع أحدث مستوى قياسي مرتفع عند الإغلاق، وذلك على الرغم من فوضى استمرت نصف ساعة عندما أشارت تقارير إخبارية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وشك إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.
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وقبل وقت قصير من منتصف الجلسة، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بشكل حاد، وانخفض الدولار وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج نيوز، نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض لم تكشف عن هويته، إمكانية إقالة باول.

وذكرت رويترز نقلا عن مصدر أن ترامب منفتح على فكرة إقالة باول.
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