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إقتصاد

أسعار النفط تصعد مع تحسن المعنويات بدعم آمال الطلب وبيانات اقتصادية

Lebanon 24
17-07-2025 | 01:52
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صعدت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعدما تكبدت خسائر في الجلسة السابقة، مدعومة ببيانات اقتصادية أقوى من المتوقع من أكبر مستهلكي النفط في العالم وعلامات على انحسار التوتر التجاري.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا بما يعادل 0.39% إلى 68.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا أو 0.47% إلى 66.69 دولار للبرميل، وفق وكالة "رويترز".

وكان كلا الخامين القياسيين قد نزلا بأكثر من 0.2% في الجلسة السابقة.
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