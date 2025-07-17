أسعار النفط تصعد مع تحسن المعنويات بدعم آمال الطلب وبيانات اقتصادية

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صعدت أسعار في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعدما تكبدت خسائر في الجلسة السابقة، مدعومة ببيانات اقتصادية أقوى من المتوقع من أكبر مستهلكي النفط في العالم وعلامات على انحسار التوتر التجاري.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا بما يعادل 0.39% إلى 68.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 31 سنتا أو 0.47% إلى 66.69 دولار للبرميل، وفق وكالة " ".وكان كلا الخامين القياسيين قد نزلا بأكثر من 0.2% في الجلسة السابقة.