إيرادات بيبسيكو ترتفع إلى 23 مليار دولار في الربع الثاني بنمو 1%

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أعلنت شركة "بيبسيكو" الأميركية عن تحقيق أرباح وإيرادات تفوق التوقعات خلال الربع الثاني من عام 2025 رغم تباطؤ مبيعاتها في أميركا الشمالية.وأعلنت الشركة، الخميس، عن تراجع مبيعات شركة (فريتو لاي)، المملوكة لبيبسيكو في أميركا الشمالية، بنسبة 1% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي، وتراجع مبيعات المشروبات بنسبة 2% في المنطقة.وقالت الشركة إن مبيعاتها ارتفعت في بعض المناطق الأخرى، من بينها أميركا اللاتينية وآسيا.وارتفعت إيرادات الشركة بأقل من 1% لتصل إلى 22.7 مليار دولار خلال الفترة من نيسان إلى حزيران الماضي.