Advertisement

إقتصاد

إيرادات بيبسيكو ترتفع إلى 23 مليار دولار في الربع الثاني بنمو 1%

Lebanon 24
17-07-2025 | 12:00
A-
A+

Doc-P-1392974-638883756022027622.jpg
Doc-P-1392974-638883756022027622.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة "بيبسيكو" الأميركية عن تحقيق أرباح وإيرادات تفوق التوقعات خلال الربع الثاني من عام 2025 رغم تباطؤ مبيعاتها في أميركا الشمالية.

وأعلنت الشركة، الخميس، عن تراجع مبيعات شركة (فريتو لاي)، المملوكة لبيبسيكو في أميركا الشمالية، بنسبة 1% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي، وتراجع مبيعات المشروبات بنسبة 2% في المنطقة.
Advertisement

وقالت الشركة إن مبيعاتها ارتفعت في بعض المناطق الأخرى، من بينها أميركا اللاتينية وآسيا.

وارتفعت إيرادات الشركة بأقل من 1% لتصل إلى 22.7 مليار دولار خلال الفترة من نيسان إلى حزيران الماضي.
مواضيع ذات صلة
أرباح جيه بي مورغان تهبط إلى 14.2 مليار دولار بالربع الثاني
lebanon 24
17/07/2025 21:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك: إيرادات "سبيس إكس" ستبلغ 15.5 مليار دولار في 2025
lebanon 24
17/07/2025 21:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتصاد منطقة اليورو يفاجئ الأسواق بنمو 0.6% في الربع الأخير
lebanon 24
17/07/2025 21:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يرتفع في المعاملات الفورية 1% إلى 3354.05 دولار للأوقية
lebanon 24
17/07/2025 21:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:49 | 2025-07-17
09:23 | 2025-07-17
09:00 | 2025-07-17
07:45 | 2025-07-17
07:24 | 2025-07-17
04:28 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24