27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
رحلات مباشرة بين قوانغتشو والرياض اعتبارًا من أيلول
Lebanon 24
17-07-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة «خطوط
جنوب الصين
الجوية»، أنها وبالتعاون مع برنامج الربط الجوي والهيئة
السعودية
للسياحة ومطارات
الرياض
، عن تدشين مسار جوي جديد يربط بين مدينة جوانزو
الصينية
والرياض، على أن يبدأ تشغيل الرحلات ابتداءً من شهر أيلول 2025، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.
Advertisement
وقالت الشركة إن إطلاق هذا المسار يأتي في ظل الطلب المتزايد على السفر بين السعودية والصين، وبعد النجاح اللافت الذي حققته الرحلات المباشرة بين الرياض ومدينة شنجن الصينية، التي دشنتها الشركة مؤخراً، في خطوة من شأنها توسيع خيارات النقل الجوي، وتسهيل التبادل السياحي والثقافي والتجاري بين البلدين.
ومن المتوقع أن يسهم المسار الجديد في إضافة أكثر من 86 ألف مقعد سنوياً؛ ما يعزز الطاقة الاستيعابية لحركة المسافرين، ويواكب تطلعات الجانبين نحو تعميق التعاون
الثنائي
في مختلف المجالات. (الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
قريبا.. رحلات مباشرة بين روسيا والسعودية
Lebanon 24
قريبا.. رحلات مباشرة بين روسيا والسعودية
18/07/2025 08:09:55
18/07/2025 08:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطوط الجوية القطرية: استئناف 3 رحلات أسبوعية إلى حلب بسوريا اعتبارا من 10 آب
Lebanon 24
الخطوط الجوية القطرية: استئناف 3 رحلات أسبوعية إلى حلب بسوريا اعتبارا من 10 آب
18/07/2025 08:09:55
18/07/2025 08:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إير فرانس تعلن إلغاء رحلاتها من وإلى دبي والرياض اليوم وغدا
Lebanon 24
إير فرانس تعلن إلغاء رحلاتها من وإلى دبي والرياض اليوم وغدا
18/07/2025 08:09:55
18/07/2025 08:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الايرانية: سنتابع موضوع الرحلات الجوية حتى استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين
Lebanon 24
وزير الخارجية الايرانية: سنتابع موضوع الرحلات الجوية حتى استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين
18/07/2025 08:09:55
18/07/2025 08:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الكونغرس يقرّ تشريعات تاريخية لتنظيم العملات المشفرة
Lebanon 24
الكونغرس يقرّ تشريعات تاريخية لتنظيم العملات المشفرة
01:06 | 2025-07-18
18/07/2025 01:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوضع معقد وخطير"... الصين تُقر بأزمة وتتحرك لاحتوائها
Lebanon 24
"الوضع معقد وخطير"... الصين تُقر بأزمة وتتحرك لاحتوائها
00:35 | 2025-07-18
18/07/2025 12:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت تلمع مجددًا
Lebanon 24
وول ستريت تلمع مجددًا
23:52 | 2025-07-17
17/07/2025 11:52:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خام الحديد يرتفع لأعلى مستوى منذ أيار الماضي
Lebanon 24
خام الحديد يرتفع لأعلى مستوى منذ أيار الماضي
15:45 | 2025-07-17
17/07/2025 03:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إيرادات بيبسيكو ترتفع إلى 23 مليار دولار في الربع الثاني بنمو 1%
Lebanon 24
إيرادات بيبسيكو ترتفع إلى 23 مليار دولار في الربع الثاني بنمو 1%
12:00 | 2025-07-17
17/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عبارة قالها الشّرع تُثير الجدل بعد أحداث السويداء
Lebanon 24
عبارة قالها الشّرع تُثير الجدل بعد أحداث السويداء
03:32 | 2025-07-17
17/07/2025 03:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كان سيحيي حفلاً اليوم... وفاة فنان عربيّ داخل منزله بشكلٍ مفاجىء
Lebanon 24
كان سيحيي حفلاً اليوم... وفاة فنان عربيّ داخل منزله بشكلٍ مفاجىء
14:29 | 2025-07-17
17/07/2025 02:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة... موظفة في شركة شهيرة بين أحضان مديرها
Lebanon 24
فضيحة... موظفة في شركة شهيرة بين أحضان مديرها
12:50 | 2025-07-17
17/07/2025 12:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة في جبيل... والقوى الأمنيّة باشرت تحقيقاتها
Lebanon 24
حادثة مروّعة في جبيل... والقوى الأمنيّة باشرت تحقيقاتها
11:50 | 2025-07-17
17/07/2025 11:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار بيروت: "مشكلة في المرآب"
Lebanon 24
مطار بيروت: "مشكلة في المرآب"
02:15 | 2025-07-17
17/07/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:06 | 2025-07-18
الكونغرس يقرّ تشريعات تاريخية لتنظيم العملات المشفرة
00:35 | 2025-07-18
"الوضع معقد وخطير"... الصين تُقر بأزمة وتتحرك لاحتوائها
23:52 | 2025-07-17
وول ستريت تلمع مجددًا
15:45 | 2025-07-17
خام الحديد يرتفع لأعلى مستوى منذ أيار الماضي
12:00 | 2025-07-17
إيرادات بيبسيكو ترتفع إلى 23 مليار دولار في الربع الثاني بنمو 1%
09:49 | 2025-07-17
بميزة الشراء المباشر.. ChatGPT يدخل عالم التجارة الإلكترونية
فيديو
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
18/07/2025 08:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
18/07/2025 08:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
18/07/2025 08:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24