رحلات مباشرة بين قوانغتشو والرياض اعتبارًا من أيلول

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أعلنت شركة «خطوط الجوية»، أنها وبالتعاون مع برنامج الربط الجوي والهيئة للسياحة ومطارات ، عن تدشين مسار جوي جديد يربط بين مدينة جوانزو والرياض، على أن يبدأ تشغيل الرحلات ابتداءً من شهر أيلول 2025، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.وقالت الشركة إن إطلاق هذا المسار يأتي في ظل الطلب المتزايد على السفر بين السعودية والصين، وبعد النجاح اللافت الذي حققته الرحلات المباشرة بين الرياض ومدينة شنجن الصينية، التي دشنتها الشركة مؤخراً، في خطوة من شأنها توسيع خيارات النقل الجوي، وتسهيل التبادل السياحي والثقافي والتجاري بين البلدين.ومن المتوقع أن يسهم المسار الجديد في إضافة أكثر من 86 ألف مقعد سنوياً؛ ما يعزز الطاقة الاستيعابية لحركة المسافرين، ويواكب تطلعات الجانبين نحو تعميق التعاون في مختلف المجالات. (الشرق الأوسط)