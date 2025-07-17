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إقتصاد
خام الحديد يرتفع لأعلى مستوى منذ أيار الماضي
Lebanon 24
17-07-2025
|
15:45
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قفزت أسعار خام الحديد في تعاملات اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في شهرين، مدعومة بتعهدات من
الصين
بالحد من المنافسة الشرسة والقدرات الإنتاجية المتقادمة.
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وخلال تداولات اليوم صعد سعر خام الحديد بنسبة 1.3% وتجاوز مستوى 100 دولار للطن للمرة الأولى منذ ايار الماضي.
وجاء الصعود مدفوعا بمؤشرات من الصين، حيث أكدت
بكين
عزمها التخلص من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية.
(روسيا اليوم)
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