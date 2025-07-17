خام الحديد يرتفع لأعلى مستوى منذ أيار الماضي

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قفزت أسعار خام الحديد في تعاملات اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في شهرين، مدعومة بتعهدات من بالحد من المنافسة الشرسة والقدرات الإنتاجية المتقادمة.وخلال تداولات اليوم صعد سعر خام الحديد بنسبة 1.3% وتجاوز مستوى 100 دولار للطن للمرة الأولى منذ ايار الماضي.وجاء الصعود مدفوعا بمؤشرات من الصين، حيث أكدت عزمها التخلص من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية.(روسيا اليوم)