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إقتصاد

خام الحديد يرتفع لأعلى مستوى منذ أيار الماضي

Lebanon 24
17-07-2025 | 15:45
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قفزت أسعار خام الحديد في تعاملات اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في شهرين، مدعومة بتعهدات من الصين بالحد من المنافسة الشرسة والقدرات الإنتاجية المتقادمة.
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وخلال تداولات اليوم صعد سعر خام الحديد بنسبة 1.3% وتجاوز مستوى 100 دولار للطن للمرة الأولى منذ ايار الماضي.

وجاء الصعود مدفوعا بمؤشرات من الصين، حيث أكدت بكين عزمها التخلص من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية.

(روسيا اليوم)
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