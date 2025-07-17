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إقتصاد

وول ستريت تلمع مجددًا

Lebanon 24
17-07-2025 | 23:52
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سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعة بمؤشرات على متانة الاقتصاد الأميركي، في وقت استعاد فيه الدولار زخمه وتراجعت عوائد السندات القصيرة الأجل. كما تلقى قطاع العملات المشفرة دفعة قوية مع تمرير قانون العملات المستقرة في الكونغرس.
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وحققت الأسهم المرتبطة بالنمو الاقتصادي أداءً لافتاً، وسط بيانات إيجابية أظهرت ارتفاعاً في مبيعات التجزئة وتراجعاً في طلبات إعانة البطالة. وتمكن مؤشر "إس آند بي 500" من اختراق حاجز 6300 نقطة خلال الجلسة، مغلقاً عند مستوى قياسي جديد.

وارتفع مؤشر "راسل 2000" بنسبة 1.2%، مدفوعاً بأداء قوي للشركات الصغيرة. كما صعد قطاع التكنولوجيا بعد أن رفعت شركة "تي إس إم سي" التايوانية توقعاتها، مما عزز الثقة في موجة إنفاق جديدة على الذكاء الاصطناعي.

وفي ختام الجلسة، أعلنت "نتفليكس" عن نتائج مالية قوية، مصحوبة برفع توقعاتها للأرباح المستقبلية، مما أضاف زخماً للأسواق. (بلومبرغ)
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