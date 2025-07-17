وول ستريت تلمع مجددًا

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وحققت الأسهم المرتبطة بالنمو الاقتصادي أداءً لافتاً، وسط بيانات إيجابية أظهرت ارتفاعاً في مبيعات التجزئة وتراجعاً في طلبات إعانة البطالة. وتمكن مؤشر "إس آند بي 500" من اختراق حاجز 6300 نقطة خلال الجلسة، مغلقاً عند مستوى قياسي جديد.وارتفع مؤشر "راسل 2000" بنسبة 1.2%، مدفوعاً بأداء قوي للشركات الصغيرة. كما صعد قطاع التكنولوجيا بعد أن رفعت شركة "تي إس إم سي" التايوانية توقعاتها، مما عزز الثقة في موجة إنفاق جديدة على .وفي ختام الجلسة، أعلنت "نتفليكس" عن نتائج مالية قوية، مصحوبة برفع توقعاتها للأرباح المستقبلية، مما أضاف زخماً للأسواق. (بلومبرغ)