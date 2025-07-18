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إقتصاد

هل بلغت هيمنة البيتكوين ذروتها؟

Lebanon 24
18-07-2025 | 02:22
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منذ نيسان، سجّل أداء الإيثيريوم تفوقًا ملحوظًا على بيتكوين، حيث ارتفع زوج ETH/BTC على الأطر الزمنية الأسبوعية، ما يشير إلى قوة متزايدة في سوق الإيثيريوم، دون أن يعني ذلك ضعفًا في أداء بيتكوين.

وقد ارتفعت قيمة ETH بنسبة 44% من أدنى مستوياتها في تموز، لتصل إلى 3,426 دولارًا وقت إعداد التقرير، مدفوعة بزيادة في الطلب المؤسسي وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).
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ويُظهر الرسم البياني الأسبوعي لزوج ETH/BTC اختراقًا لمرحلة التذبذب بعد تجاوزه مستوى 0.02629، ليقترب من مقاومة مهمة عند 0.02968. اختراق هذا المستوى قد يمهّد الطريق لمزيد من الارتفاع في قيمة الإيثيريوم مقابل البيتكوين.

وكان زوج ETH/BTC قد شهد اتجاهًا هابطًا منذ عام 2023، بلغ ذروته في صيف 2024، قبل أن يبدأ مؤخرًا في التحول الصعودي بفعل تزايد الطلب. وأشار محلل العملات المشفرة ماثيو هايلاند إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يعني بلوغ هيمنة بيتكوين (BTC.D) ذروتها، بنسبة احتمال تصل إلى 99%.

لكن الرسم البياني الأسبوعي لهيمنة البيتكوين لا يزال محافظًا على هيكل صاعد رغم تراجعه إلى 62.4%. ويرى هايلاند أن هذا الاختراق في الهيمنة سيظهر بوضوح فقط إذا استمر ارتفاع زوج ETH/BTC.

ويرى محللو AMBCrypto أن هذه التحركات تحتاج إلى وقت، ومن المرجّح أن يشهد زوج ETH/BTC فترات من التوحيد أو التراجع المؤقت، دون أن يكون ذلك مؤشرًا على توقف صعود البيتكوين.

بالتالي، فإن ارتفاع ETH لا يعني نهاية لمكاسب BTC، بل قد تكون المرحلة المقبلة فرصة لتحقيق مكاسب في السوق ككل، خاصة مع دخول السوق المرحلة الأخيرة من دورة الارتفاع بعد حدث النصف الذي وقع في نيسان 2024. 

 
 
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