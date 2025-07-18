رسامني يتفقد مرفأ طرابلس ويكشف عن خطط تطويرية

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تفقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مرفأ ، حيث اطلع على سير أعمال التفريغ والشحن في المنشآت المختلفة، والتقى العاملين والموظفين للاستماع إلى مطالبهم. ورافقه خلال الزيارة نواب وفاعليات محلية واقتصادية.وأكد رسامني على الدور الحيوي الذي يلعبه المرفأ في منطقة الساحل المتوسط، مشددًا على أهمية تطويره لخدمة أهالي ، معلنًا عن اهتمام خاص بالمرافق الحيوية في طرابلس والشمال، والتعاون مع القيادات المحلية لتنفيذ المشاريع الحيوية.وأوضح الوزير أن الوزارة تولي أولوية لمكافحة التهريب الجمركي عبر تركيب أجهزة تفتيش (سكانرز) في مرفأي وطرابلس، للحد من الهدر وتعزيز الإيرادات.كما أعلن عن مشاريع تطويرية تشمل بناء صوامع حبوب، إنشاء محطة فيول وبنزين، توسيع رصيف الحاويات، وتطوير الخاصة، مع توقعات بأن يصبح مرفأ طرابلس خلال خمس سنوات مرفأً عالمياً.وأشار إلى مشروع في المخصص للشحن، والذي سيُحدث نقلة نوعية في المنطقة، إلى جانب تحسين البنية التحتية من طرق ومعابر حدودية، لتعزيز ربط المرفأ بالمناطق المحيطة.وشدد على أن تطوير سكة الحديد يجب أن يكون مشروعًا إقليميًا يربط بالخليج وتركيا لضمان جدواه الاقتصادية.واختتم رسامني بتأكيد الحكومة بدعم التنمية المتوازنة في الشمال، معتبرًا مرفأ طرابلس بوابة استراتيجية للبنان نحو والخليج. (الوكالة الوطنية)