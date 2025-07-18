عربيد بحث مع السفير الأردني في التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي

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عقد رئيس والبيئي " لقاء عمل وصداقة" مع سفير الهاشمية في ، جرى خلاله البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والبناء على العلاقات المتينة التي تجمع بين المجلسين الاقتصاديين في والأردن.واشار بيان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الى ان "اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر والعلاقة الوثيقة التي تربط الجانبين، حيث تم عرض المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك، وجرى التشديد على ضرورة العمل على تطوير مشاريع تكاملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية في كلا البلدين".وأعرب السفير الحديد عن "دعم لكل ما يعزز الاستقرار الاقتصادي في لبنان"، مشددا على" أهمية التكامل الإقليمي كرافعة للنمو".، عبّر عن "تقدير المجلس اللبناني للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين"، مؤكّدًا "الاستعداد الدائم للتعاون على مختلف المستويات".