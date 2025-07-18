Advertisement

إقتصاد

رغم الحرب... دولة عربية تُنتج 37.3 طناً من الذهب في النصف الأول من عام 2024

Lebanon 24
18-07-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1393616-638884794892948645.jpg
Doc-P-1393616-638884794892948645.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، أن إنتاج السودان من الذهب بلغ 37.3 طناً في النصف الأول من 2024، مقارنة بإجمالي 64 طناً في العام الماضي.
Advertisement

وأوضح أن ولايات نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر تصدرت الإنتاج، فيما ارتفع عدد العاملين في التعدين التقليدي إلى 4 ملايين شخص، بعد أن كان نحو مليوني عامل قبل اندلاع الحرب.

وأشار عمر إلى أن الحرب دفعت الكثيرين إلى دخول قطاع التعدين بعد توقف أنشطة اقتصادية متعددة، كما جذب القطاع رؤوس أموال محلية جديدة.

ورغم افتتاح مكتب جديد في ولاية جنوب كردفان، تراجعت الولايات المنتجة للذهب من 14 إلى 6 فقط حالياً.

وبيّن أن عدد الشركات المسجلة في قطاع التعدين بلغ 162 (بينها 40 أجنبية)، لكن 30 فقط منها تنتج فعلياً. أما في قطاع التعدين الصغير، فالنشاط يقتصر على نحو 70 شركة من أصل 220 مسجلة.

وأكد عمر أن 48% من الذهب المنتج خلال 2024 تم تهريبه، مقابل 52% فقط جرى تصديره عبر القنوات الرسمية.

كما أشار إلى التعديات على مساحات الامتياز من قِبل المعدنين التقليديين، داعياً إلى تحويل التعدين إلى نشاط منظم يسهل مراقبته.

وكشف عن خطة لإطلاق نظام رقابة إلكتروني عبر الأقمار الصناعية في الربع الأخير من العام، لرصد مواقع الإنتاج وضبط التهريب، ومنع استخدام المواد الكيميائية الضارة.

وفي ما يخص تصدير الذهب، أوضح أن المعدن ملك للقطاع الخاص، ما يمنح الشركات والأفراد حرية اختيار وجهة التصدير، رغم اتهام بعض الدول المستوردة بدعم قوات الدعم السريع.

وأشار إلى مبادرة تقدمت بها الشركة لتمكين الدولة من شراء الذهب مباشرة من المنتجين، لكنها لم تحقق تقدماً حتى الآن.

وفي ردّه على سؤال حول إنتاج الذهب في مناطق دارفور وكردفان، أوضح أن تدهور الوضع الأمني يمنع الرقابة والسيطرة على الإنتاج هناك.

يُذكر أن إنتاج السودان من الذهب بلغ ذروته عام 2017 بنحو 107 أطنان، قبل أن يتراجع تدريجياً، ليصل إلى 6.4 أطنان فقط في عام 2023 نتيجة الحرب. ويمثل الذهب نحو 46% من صادرات السودان غير النفطية، بحسب بيانات بنك السودان المركزي لعام 2022.
مواضيع ذات صلة
تقارير: إنتاج الجيل القادم من شرائح الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت سيتأخر إلى عام 2026
lebanon 24
19/07/2025 00:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بينها المعارك في جنوب لبنان.. عام 2024 يشهد أعلى عدد من الصراعات منذ الحرب العالمية الثانية
lebanon 24
19/07/2025 00:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة توصلت إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024
lebanon 24
19/07/2025 00:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أوكراني لـ AP: عملية المطارات الروسية تم التخطيط لها منذ أكثر من عام ونصف
lebanon 24
19/07/2025 00:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:03 | 2025-07-18
13:35 | 2025-07-18
13:19 | 2025-07-18
13:04 | 2025-07-18
11:46 | 2025-07-18
10:21 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24