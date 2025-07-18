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إقتصاد

في هذا الشهر.. التضخم في اليابان يتراجع أكثر من المتوقع

Lebanon 24
18-07-2025 | 23:00
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شهد التضخم في اليابان تباطؤًا أكبر من المتوقع في يونيو، لكنه بقي مرتفعًا بسبب تضاعف أسعار الأرز خلال العام الماضي، مما يزيد الضغوط على الحكومة قبل انتخابات الأحد المقبل.
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ارتفعت أسعار المستهلكين (باستثناء الطازجة) بنسبة 3.3% على أساس سنوي في حزيران، مقارنة بـ3.7% في أيار، وأفضل من توقعات الخبراء عند 3.4%، لكنها لا تزال تفوق هدف بنك اليابان البالغ 2%.

قفزت أسعار الأرز بنسبة 99.2% سنويًا في حزيران، رغم جهود الإفراج عن مخزونات استراتيجية، مستمرة في أعلى مستوى منذ نصف قرن.

التضخم المستمر يزيد السخط على حكومة رئيس الوزراء المحافظ شيجيرو إيشيبا، الذي يقود حكومة أقلية ويواجه انتخابات صعبة الأحد، مع احتمال فقدان الغالبية في مجلس الشيوخ.
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