في هذا الشهر.. التضخم في اليابان يتراجع أكثر من المتوقع

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ارتفعت أسعار المستهلكين (باستثناء الطازجة) بنسبة 3.3% على أساس سنوي في حزيران، مقارنة بـ3.7% في أيار، وأفضل من توقعات الخبراء عند 3.4%، لكنها لا تزال تفوق هدف البالغ 2%.قفزت أسعار الأرز بنسبة 99.2% سنويًا في حزيران، رغم جهود الإفراج عن مخزونات استراتيجية، مستمرة في أعلى مستوى منذ نصف قرن.التضخم المستمر يزيد السخط على حكومة رئيس الوزراء المحافظ شيجيرو إيشيبا، الذي يقود حكومة أقلية ويواجه انتخابات صعبة الأحد، مع احتمال فقدان الغالبية في .