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إقتصاد

مصر.. توقعات باستقرار سعر الجنيه أمام الدولار لأربع سنوات

Lebanon 24
19-07-2025 | 15:00
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توقّع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار في حدود 50 جنيهًا خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة تم إعدادها في ظل ظروف استثنائية إقليميًا ودوليًا.
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وأكد الفقي، خلال لقاء تلفزيوني، أن خطة الدولة تركز على النمو الاقتصادي وبناء الإنسان عبر تعزيز الإنفاق على التعليم والصحة، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن معدل البطالة بلغ نحو 7% من إجمالي قوة العمل، وأن الاقتصاد المصري قادر على توليد مليون فرصة عمل سنويًا، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار السنوي تجاوز 2 تريليون جنيه العام الماضي.

كما شدد على أهمية رفع معدل النمو إلى ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني لضمان التوازن الاقتصادي المستدام. (روسيا اليوم)
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