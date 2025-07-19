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إقتصاد

أوربان: الميزانية الجديدة ستقوض استقرار الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
19-07-2025 | 23:00
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أعرب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن معارضته الشديدة لمشروع الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي، محذرا من أن الخطة الحالية قد تؤدي إلى تدمير الاتحاد.
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جاء ذلك في أعقاب اقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ميزانية للاتحاد للفترة 2028-2034 تبلغ قيمتها حوالي تريليوني يورو.

وقال أوربان في حديث إذاعي: "هذه الميزانية ستدمر الاتحاد الأوروبي. لا أعتقد أنها ستصمد العام المقبل أبداً، وسيتعين على المفوضية الأوروبية إما سحبها علنا وبشكل ملفت، أو التراجع عنها تدريجيا وإعادة صياغتها. أستطيع أن أستنتج ذلك من ردود الفعل: لن تقبل الدول الأوروبية هذه الميزانية التي وضعها بيروقراطيو بروكسل هذه المرة".

وبحسب قوله، فإن الميزانية الحالية لا تحتوي على استراتيجية واضحة، والهدف الواضح الوحيد هو قبول أوكرانيا في الاتحاد، وهو ما "لن يحدث في المستقبل المنظور".

ودعا رئيس الوزراء الهنغاري بروكسل إلى عدم اتخاذ خطوات متهورة، وبدلا من عضوية الاتحاد الأوروبي، إبرام نوع من اتفاقية تعاون مع أوكرانيا، لأنه سيكون من المستحيل استبعاد دولة من الاتحاد الأوروبي كان قد تم قبولها أصلا.

ووصف أوربان الخطة الحالية بأنها "ميزانية اليأس"، مشيرا إلى أن نحو 20% منها من المقرر إرسالها على الفور إلى أوكرانيا، بينما سيذهب ما بين 10% إلى 12% أخرى من هذه الميزانية لسداد الفوائد على القروض المشتركة المتخذة سابقا.
(روسيا اليوم)
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