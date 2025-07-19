أوربان: الميزانية الجديدة ستقوض استقرار الاتحاد الأوروبي

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أعرب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن معارضته الشديدة لمشروع الميزانية الجديدة للاتحاد ، محذرا من أن الخطة الحالية قد تؤدي إلى تدمير الاتحاد.جاء ذلك في أعقاب اقتراح رئيسة لاين ميزانية للاتحاد للفترة 2028-2034 تبلغ قيمتها حوالي تريليوني .وقال أوربان في حديث إذاعي: "هذه الميزانية ستدمر . لا أعتقد أنها ستصمد العام المقبل أبداً، وسيتعين على المفوضية الأوروبية إما سحبها علنا وبشكل ملفت، أو التراجع عنها تدريجيا وإعادة صياغتها. أستطيع أن أستنتج ذلك من ردود الفعل: لن تقبل هذه الميزانية التي وضعها بيروقراطيو هذه المرة".وبحسب قوله، فإن الميزانية الحالية لا تحتوي على استراتيجية واضحة، والهدف الواضح الوحيد هو قبول في الاتحاد، وهو ما "لن يحدث في المنظور".ودعا رئيس الوزراء الهنغاري بروكسل إلى عدم اتخاذ خطوات متهورة، وبدلا من عضوية الاتحاد الأوروبي، إبرام نوع من اتفاقية تعاون مع أوكرانيا، لأنه سيكون من المستحيل استبعاد دولة من الاتحاد الأوروبي كان قد تم قبولها أصلا.ووصف أوربان الخطة الحالية بأنها "ميزانية اليأس"، مشيرا إلى أن نحو 20% منها من المقرر إرسالها على الفور إلى أوكرانيا، بينما سيذهب ما بين 10% إلى 12% أخرى من هذه الميزانية لسداد الفوائد على القروض المشتركة المتخذة سابقا.