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إقتصاد
بشأن العقود الحكومية لشركة "سبيس إكس".. هذا ما تقوم به إدارة ترامب
Lebanon 24
20-07-2025
|
05:50
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بدأت
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في مراجعة عقود شركة "
سبيس إكس
" مع الحكومة الفيدرالية.
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وقالت مصادر لصحيفة "
وول ستريت جورنال
"، إنّ "المراجعة تهدف إلى تحديد الهدر المحتمل في الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بين الشركة والحكومة تمهيداً لإلغاء بعضها". (العربية)
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