بشأن العقود الحكومية لشركة "سبيس إكس".. هذا ما تقوم به إدارة ترامب

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بدأت في مراجعة عقود شركة " " مع الحكومة الفيدرالية.وقالت مصادر لصحيفة " "، إنّ "المراجعة تهدف إلى تحديد الهدر المحتمل في الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بين الشركة والحكومة تمهيداً لإلغاء بعضها". (العربية)