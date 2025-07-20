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إقتصاد

بشأن العقود الحكومية لشركة "سبيس إكس".. هذا ما تقوم به إدارة ترامب

Lebanon 24
20-07-2025 | 05:50
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بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مراجعة عقود شركة "سبيس إكس" مع الحكومة الفيدرالية.
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وقالت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنّ "المراجعة تهدف إلى تحديد الهدر المحتمل في الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بين الشركة والحكومة تمهيداً لإلغاء بعضها". (العربية)
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