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إقتصاد

تلويح ترامب بعقوبات جديدة ضد روسيا.. هل سيضر باقتصاد بلاده؟

Lebanon 24
20-07-2025 | 23:00
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في تقرير نشرته صحيفة لوباريزيان الفرنسية، حذّر فريق من الخبراء الاقتصاديين من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات جديدة على روسيا، معتبرين أن الضرر الأكبر سيصيب اقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل أن يطال موسكو.
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ووفق الصحيفة، فإن فشل المفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا قد يدفع واشنطن إلى فرض حزمة عقوبات غير مسبوقة تشمل فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات روسيا، مع عقوبات ثانوية تطال الدول التي تواصل التعامل مع موسكو في قطاع الطاقة. لكن هذه الإجراءات، بحسب محللين، ستكون أشبه بـ"سلاح ذي حدين" يطال الاقتصاد العالمي بأسره.
 
ونقلت لوباريزيان عن أحد الخبراء وصفه لتلك العقوبات بـ"السلاح الحقيقي"، مؤكدًا أنها "قد تُلحق ضررًا جسيمًا بالأسواق الغربية نفسها"، مشكّكًا في قدرة واشنطن على تنفيذ هذا التهديد فعليًا في ظل "تعقيد تداعياته المحتملة".

وكانت قناة CNN قد أشارت بدورها إلى أن العقوبات الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، ما ينعكس سلبًا على الأسواق العالمية وعلى القدرة الشرائية للمستهلكين في الغرب.

الصحيفة الفرنسية ذكّرت بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لإقرار الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، لكنها، بحسب خبراء، "لن تُضعف موسكو بقدر ما ستعمّق أزمة الطاقة والتباطؤ الاقتصادي داخل القارة العجوز". (روسيا اليوم)
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