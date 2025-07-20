تلويح ترامب بعقوبات جديدة ضد روسيا.. هل سيضر باقتصاد بلاده؟

Advertisement

ووفق الصحيفة، فإن فشل المفاوضات بشأن الحرب في قد يدفع إلى فرض حزمة عقوبات غير مسبوقة تشمل فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات روسيا، مع عقوبات ثانوية تطال الدول التي تواصل التعامل مع موسكو في قطاع الطاقة. لكن هذه الإجراءات، بحسب محللين، ستكون أشبه بـ"سلاح ذي حدين" يطال الاقتصاد العالمي بأسره.ونقلت لوباريزيان عن أحد الخبراء وصفه لتلك بـ"السلاح الحقيقي"، مؤكدًا أنها "قد تُلحق ضررًا جسيمًا بالأسواق الغربية نفسها"، مشكّكًا في قدرة واشنطن على تنفيذ هذا التهديد فعليًا في ظل "تعقيد تداعياته المحتملة".وكانت قناة CNN قد أشارت بدورها إلى أن العقوبات الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار ، ما ينعكس سلبًا على وعلى القدرة الشرائية للمستهلكين في الغرب.الصحيفة الفرنسية ذكّرت بأن يستعد لإقرار الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، لكنها، بحسب خبراء، "لن تُضعف موسكو بقدر ما ستعمّق أزمة الطاقة والتباطؤ الاقتصادي داخل القارة العجوز". (روسيا اليوم)