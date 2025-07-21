مع ترقب المستثمرين لمحادثات تجارية أميركية.. استقرار في اسعار الذهب

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لم تشهد أسعار تغيرا يذكر في المعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، إذ يترقب المتعاملون المزيد من التطورات بشأن المحادثات التجارية وقرار بشأن سياسته النقدية هذا الأسبوع.وبحلول الساعة 01:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3353.81 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3360.50 دولار للأوقية.