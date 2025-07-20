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إقتصاد
مع تأهب المستثمرين لحالة من الضبابية السياسية.. ارتفاع في اسعار الين
Lebanon 24
20-07-2025
|
23:28
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ارتفع الين الاثنين بعد أن خسر الائتلاف الحاكم في
اليابان
أغلبيته في مجلس المستشارين، إذ تأهب المستثمرون لفترة من الشلل السياسي واضطراب السوق في رابع أكبر اقتصاد في العالم قبل الموعد النهائي لمفاوضات الرسوم الجمركية مع
الولايات المتحدة
.
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وأغلقت الأسواق
اليابانية
أبوابها اليوم تاركة الين الياباني كمؤشر على قلق المستثمرين، إذ تشير المعاملات المبكرة إلى أن الأسواق استوعبت إلى حد كبير نتائج الانتخابات.
استقر الين عند 148.46 مقابل الدولار، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي مع قلق المستثمرين بشأن التوقعات المالية لليابان. وارتفع الين مقابل اليورو إلى 172.64 ومقابل
الجنيه الإسترليني
إلى 199.03.
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