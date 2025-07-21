استقرار في أسعار النفط

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لم تشهد أسعار تغيرا يذكر الاثنين إذ يترقب المتعاملون تأثير الأوروبية الجديدة على إمدادات النفط الروسية، وارتفاع إنتاج منتجي والمخاوف بشأن توقعات الوقود في ظل تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي.وبحلول الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 69.33 دولار للبرميل بعد أن انخفضت عند التسوية يوم الجمعة 0.35 بالمئة. وزاد خام غرب الوسيط الأمريكي سنتين إلى 67.36 دولار للبرميل بعد تراجع بنسبة 0.30 بالمئة في الجلسة السابقة.