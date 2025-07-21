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إقتصاد

استقرار في أسعار النفط

Lebanon 24
21-07-2025 | 00:30
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لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر الاثنين إذ يترقب المتعاملون تأثير العقوبات الأوروبية الجديدة على إمدادات النفط الروسية، وارتفاع إنتاج منتجي الشرق الأوسط والمخاوف بشأن توقعات الوقود في ظل تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي.
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وبحلول الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 69.33 دولار للبرميل بعد أن انخفضت عند التسوية يوم الجمعة 0.35 بالمئة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 67.36 دولار للبرميل بعد تراجع بنسبة 0.30 بالمئة في الجلسة السابقة.
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