زمكحل في غداء حوار مع سفير الأردن: حان الوقت لإستبدال لغة الحرب بلغة السلام

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نظم الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفسور زمكحل، غداء حوار مع السفير الدكتور ، في حضور بعض أعضاء ، الممثلين لكل القطاعات الإنتاجية، وكان بحث، بحسب بيان، في "موضوع بناء تآزر وتضافر جهود شراكات مثمرة بين رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين ونظرائهم ، والشركات والأردنية للتحضير سوياً للمشروع الضخم وهو إعادة إعمار الذي ننتظره منذ أكثر من 15 عاماً".وقال أعضاء مجلس إدارة الإتحاد الدولي MIDEL المجتمعين مع السفير الأردني: "لا شك في أن الأولوية اليوم هي للإستقرار والسلم الأهلي، في سوريا والمنطقة، ولا نريد زيادة الدماء والشهداء والتدمير، لكن حان الوقت للإستقرار والسلام والعيش بكرامة وإعادة البناء. إن ولبنان لعبا دوراً مهماً ولا سيما في السنوات الأخيرة، وقد فتحت الأردن أبوابها وقلوبها لكل جرّاء الحرب، ولا شك في أن إقتصاداتنا وإستثماراتنا وشركاتنا حتى لو كانت مستقلة، فهي مترابطة في العمق، وإقتصاداتنا متشابكة ومتكاملة".أما زمكحل فقال: "لقد حان الوقت لإستبدال لغة الحرب بلغة السلام والإستثمار وإعادة الثقة وإعادة البناء، وخصوصاً أن ورجال وسيدات الأعمال اللبنانيين مهيأون للمشاركة في أكبر عملية إعادة إعمار، وإننا منفتحون للشراكة الشفّافة والمثمرة مع نظرائنا الأردنيين، الذين هم أيضاً محقّون ومهيأون للمشاركة في هذه الورشة الهائلة والضخمة".أضاف: "لقد هيأت الأردن مناطق حرّة عدّة، وطرق سالكة وآمنة لنقل البضائع والأشخاص، وسننظم قريباً وفداً إقتصادياً إلى العاصمة عمّان للتحضير منذ الآن لشراكات وتآزر بنّاء ومثمر في ما بيننا".تابع: "نذكّر ونشدّد على أنه مهما كانت الخلافات أو التحالفات السياسية بين وسوريا، فإن العلاقات الاقتصادية والأخوية بين سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين ونظرائهم السوريين، كانت دائماً محيّدة عن السياسة ومبنيّة على الثقة والشراكة والتآزر المثمر من الجانبين".وختم: بإسم مجلس الإدارة: "إننا مقتنعون، ونؤمن بشدّة بالتآزر المثمر مع إخوتنا الأردنيين، لأنه في الأعمال والإستثمار: «1+1 < 2»، فبالشراكة المثمرة بين رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين ونظرائهم الأردنيين، نثبت بثقة كبيرة بأن الإستثمار والشراكة الجماعية سيكون مردودهما أكثر بكثير من كل واحد بمفرده".