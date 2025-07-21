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إقتصاد

لدعم النمو الاقتصادي.. البنك المركزي الصيني يثبّت أسعار الفائدة

Lebanon 24
21-07-2025 | 05:41
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قرر البنك المركزي الصيني تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستواها للشهر الماضي، لدعم النمو الاقتصادي والتمويل العقاري.
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وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3%، وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.5%.

وتعكس أسعار الفائدة الأولية مستويات تكلفة التمويل بالنسبة للأسر والشركات، حيث يعني استمرار الفائدة المنخفضة تقليل الأعباء المالية على المقترضين ودعما أقوى للنشاط الاقتصادي.

وتظهر أحدث البيانات أن متوسط سعر الفائدة المرجح للقروض الجديدة للشركات في الصين انخفض إلى حوالي 3.3% في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بانخفاض قدره 45 نقطة أساس عن العام السابق، بينما انخفض سعر الفائدة على القروض العقارية الشخصية الجديدة إلى حوالي 3.1%، بانخفاض قدره 60 نقطة أساس.

وتعهدت الصين باعتماد سياسة نقدية متساهلة بشكل معتدل في عام 2025، وفقًا لتقرير عمل الحكومة لهذا العام.
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