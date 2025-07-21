"CFI" تُرحّب بماريا شارابوفا كسفيرة عالمية لعلامتها التجارية

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تفتخر CFI، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التداول الإلكتروني، بالإعلان عن شراكتها الجديدة مع ، المتوجة خمس مرات ببطولات (جراند سلام)، الحائزة على الميدالية الأولمبية، وسيدة الأعمال المرموقة عالميًا. وستتولى شارابوفا منصب السفيرة العالمية الجديدة للعلامة التجارية للمجموعة إلى جانب ، في اتفاقية تمتد لعدّة سنوات وتعكس التزامًا مشتركًا بالتميّز، الانضباط، والتأثير العالمي.وعُرفت شارابوفا بإنجازاتها اللافتة في ملاعب التنس، ونجاحاتها الواسعة في مجالات الأعمال، والموضة، والإعلام، والصحة، ومؤخرًا في التصميم الداخلي. وتجسّد مسيرتها المهنيّة قيمًا راسخة من الدقة، والمرونة، والطموح، وهي القيم ذاتها التي تمثّل جوهر رؤية CFI. ويتناغم انتقالها من ملاعب الرياضة إلى عالم الاستثمار وريادة الأعمال، مع رسالة CFI المتمثلة في تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم من خلال الابتكار، والرؤية الثاقبة، والاستفادة من منصات التداول العالمية. وبينما تواصل CFI التزامها بدعم الشمولية، وإلهام المزيد من النساء لاكتشاف الفرص في عالم المال، تُمثّل المسيرة المتعددة الجوانب لشارابوفا مسارًا مهنيًا مشجعًا وطموحًا. وفي إطار دورها الجديد، ستتفاعل شارابوفا مع جمهور CFI من خلال سلسلة متنوعة من الحملات والأنشطة الإعلامية المؤثرة، التي تشمل ظهورات استراتيجية ومبادرات ترويجية مبتكرة تهدف إلى إلهام الجمهور العالمي وتعزيز تفاعله. ومن خلال شراكتها مع شارابوفا، تسعى CFI إلى تعميق روابطها مع عملائها، وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر مزودي خدمات التداول والاستثمار موثوقيةً على مستوى العالم، مدفوعةً برؤية واضحة وهادفة.وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت ماريا شارابوفا:" لقد وجدت نفسي متأثرةً برسالة CFI التي تركز على الابتكار، التعليم، وتمكين الأفراد. سواء في الرياضة أو عالم الأعمال، فإن مفتاح النجاح يكمن دائمًا في الإصرار والاستعداد المستمر للتعلّم. لطالما آمنت بأهمية الفضول، القدرة على التكيّف مع التغيير، والقيادة الهادفة، وهد ظلت هذه القيم تلهمني حتى خارج ملاعب التنس. وأفتخر بكوني السفيرة العالمية لعلامة CFI التجارية، وأدعم رسالتها العالمية في تثقيف وإلهام الأفراد الساعين للنمو والتواصل معهم."ومن جانبه، أكّد زياد ملحم، المدير التنفيذي لمجموعة CFI المالية أن ماريا شارابوفا تمثّل رمزًا للأداء الاستثنائي، والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، والمرونة التي لا تتزعزع. وأضاف:" تعكس مسيرة ماريا العقلية التي نتبناها في CFI: الطموح، التحضير، الذكاء العاطفي، والقدرة على التكيّف، وهذه كلّها سمات أساسية للمتداولين والمستثمرين الأذكياء. ومع مواصلة توسعنا العالمي، سيعزز صوتها رسالتنا في جعل الفرص المالية العالمية متاحةً ومُمكّنةً للجميع. وهذه الشراكة لا تقتصر على تعزيز الهوية التجارية، بل تنطلق من أهداف وقيم مشتركة، وتطمح إلى تحقيق تأثير عالمي حقيقي. ونحن بكل فخر نرحب بانضمامها إلى عائلة CFI."ويمثل هذا الإعلان محطة جديدة ومهمة في مسيرة تطوّر CFI كعلامة تجارية عالمية ذات رسالة واضحة، تجمع بين الخبرة المالية الرفيعة المستوى والشراكات الملهمة مع رموز النجاح والتأثير. ويُعتبر التعاون مع ماريا شارابوفا تأكيدًا لطموح CFI في تحقيق الريادة، ليس فقط من خلال التكنولوجيا المتطورة والخدمات المتميّزة، بل أيضًا من خلال بناء علاقات استراتيجية مع شخصيات ملهمة تُجسد التميّز على مستوى عالمي. وبصفتها امرأة قائدة بارزة عالميًا في مجالي الرياضة والأعمال، يُعتبر انضمام شارابوفا أيضًا دلالة واضحة على CFI بتعزيز حضور المشهد المالي، ودعم التنوع والشمولية على نطاق أوسع. وتنضم شارابوفا بذلك إلى لويس ، بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا 1™، والسفير العالمي الحالي للعلامة التجارية، ما يعكس نهج CFI الانتقائي في اختيار الشخصيات التي تمثّل الأداء الاستثنائي، والرسالة الهادفة، والتأثير العالمي.