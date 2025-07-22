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إقتصاد

بدعم من ألفابت.. ناسداك وستاندرد اند بورز يغلقان على ارتفاع قياسي

Lebanon 24
22-07-2025 | 00:43
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أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على ارتفاع قياسي، اليوم الاثنين، بدعم من شركة ألفابت وشركات عملاقة أخرى قبيل الإعلان عن أرباح هذه الشركات هذا الأسبوع، بينما راهن مستثمرون على صفقات تجارية محتملة لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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وارتفعت أسهم شركة ألفابت قبيل الإعلان عن أرباحها الفصلية يوم الأربعاء. وقد تحدد نتائج شركتي ألفابت وتسلا مسار شركات أخرى كبيرة ستعلن عن نتائج أرباحها في الأيام القليلة المقبلة.

وزادت أسهم أبل وأمازون، مما أسهم في رفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وقال توم هاينلين، المحلل لدى يو.إس. بنك ويلث مانجمنت، “حتى الآن، حققت الشركات التي أعلنت نتائجها المالية توقعات الربع السابق أو تجاوزتها، ولم نشهد أي تراجع في أرباح الشركات أو إنفاق المستهلكين”.

وقفز المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو ثمانية بالمئة منذ بداية العام، ويراهن المستثمرون على أن الضرر الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون أقل مما كان متوقعا.

وأظهرت بيانات أولية ارتفاع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 9.63 نقطة أو 0.15 بالمئة ليغلق عند 6306.42 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 82.99 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 20978.64 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 3.08 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 44339.11 نقطة.
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