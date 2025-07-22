ماذا سجل التداول بالدولار اليوم؟

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تداول الدولار في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء بعد التراجع لفترة وجيزة خلال الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لأي تقدم في المحادثات التي تجريها الدول مع قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من آب للتوصل إلى اتفاقات تجارية أو مواجهة رسوم جمركية عالية.وتمسك الين إلى حد كبير بالمكاسب التي حققها في الجلسة السابقة عقب نتائج انتخابات مجلس المستشارين في التي جرت في مطلع الأسبوع والتي لم تخالف نتائجها التوقعات السيئة، مع التركيز الآن على مدى سرعة في التوصل إلى اتفاقية تجارية مع ومستقبل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا في منصبه.وسجلت العملة في أحدث تداول انخفاضا طفيفا عند 147.57 مقابل الدولار، بعد ارتفاعها واحدا بالمئة أمس الاثنين في أعقاب نتائج الانتخابات.وعقب عودتها للعمل بعد عطلة، سجلت السوق اليابانية الأوسع نطاقا رد فعل محدودا على الهزيمة المروعة التي تعرض لها إيشيبا والائتلاف الحاكم.