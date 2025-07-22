27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
القاهرة تؤكد التزامها بخفض الدين الخارجي وتعزيز الاستقرار المالي
Lebanon 24
22-07-2025
|
16:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس الوزراء المصري
الدكتور مصطفى
مدبولي، العمل على خفض مستويات الدين الخارجي، في ظل سياسة حكومية لتخفيف ثقل الديون.
Advertisement
وأكد مدبولي، استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق هدف الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، والتركيز لجذب المزيد من
الاستثمارات الأجنبية
الجديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة.
وصرح المستشار
محمد الحمصاني
، المتحدث باسم رئاسة
مجلس الوزراء
، بأن الاجتماع تناول عدة جوانب تتعلق بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، واستعراض الجهود المبذولة لخفض وتقليل الدين العام، إلى جانب تنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق.
وأوضح المتحدث أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استهداف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن مدبولي، أكد مواصلة جهود الدولة لدعم دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في مختلف الأنشطة والمجالات، الأمر الذي يثمر عن آثار إيجابية تسهم في زيادة حجم التمويل المخصص لمشروعات التنمية.
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مشاريع مشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار المالي
Lebanon 24
مشاريع مشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار المالي
23/07/2025 03:06:29
23/07/2025 03:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان قطري سعودي: الدعم يعكس التزامنا الثابت بدعم جهود التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا
Lebanon 24
بيان قطري سعودي: الدعم يعكس التزامنا الثابت بدعم جهود التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا
23/07/2025 03:06:29
23/07/2025 03:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الخليفي للجزيرة: نأمل أن تلتزم الأطراف ببنود الاتفاق لخفض التصعيد وتعزيز أمن واستقرار منطقة البحيرات العظمى
Lebanon 24
الخليفي للجزيرة: نأمل أن تلتزم الأطراف ببنود الاتفاق لخفض التصعيد وتعزيز أمن واستقرار منطقة البحيرات العظمى
23/07/2025 03:06:29
23/07/2025 03:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإماراتية تؤكد على ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات ضمن مقاربات شاملة تحقق الاستقرار
Lebanon 24
الخارجية الإماراتية تؤكد على ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات ضمن مقاربات شاملة تحقق الاستقرار
23/07/2025 03:06:29
23/07/2025 03:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بعد رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص.. أين أصبحت الزيادات في القطاع العام؟
Lebanon 24
بعد رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص.. أين أصبحت الزيادات في القطاع العام؟
14:15 | 2025-07-22
22/07/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تعلن إنشاء 7 مجمعات تعدينية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني
Lebanon 24
السعودية تعلن إنشاء 7 مجمعات تعدينية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني
12:30 | 2025-07-22
22/07/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل انتهاء مهلة واشنطن.. مفاوضات أميركية صينية حول الرسوم
Lebanon 24
قبل انتهاء مهلة واشنطن.. مفاوضات أميركية صينية حول الرسوم
10:45 | 2025-07-22
22/07/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية من بيروت
Lebanon 24
إطلاق المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية من بيروت
10:17 | 2025-07-22
22/07/2025 10:17:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عند 0.4 بالمئة... التضخم السنويّ يستقرّ في المغرب
Lebanon 24
عند 0.4 بالمئة... التضخم السنويّ يستقرّ في المغرب
09:30 | 2025-07-22
22/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في شهرٍ واحدٍ... كميل أبي خليل "يفقد قطعتين من قلبه" (صور وفيديو)
Lebanon 24
في شهرٍ واحدٍ... كميل أبي خليل "يفقد قطعتين من قلبه" (صور وفيديو)
08:21 | 2025-07-22
22/07/2025 08:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يقضي عطلة مع عائلته... فنان يفقد حياته خلال السباحة
Lebanon 24
كان يقضي عطلة مع عائلته... فنان يفقد حياته خلال السباحة
05:12 | 2025-07-22
22/07/2025 05:12:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي يعطي إشارة الانطلاق
Lebanon 24
الراعي يعطي إشارة الانطلاق
09:00 | 2025-07-22
22/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
02:04 | 2025-07-22
22/07/2025 02:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هذه حقيقة ما حصل في الناعمة
Lebanon 24
بالفيديو... هذه حقيقة ما حصل في الناعمة
05:19 | 2025-07-22
22/07/2025 05:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:15 | 2025-07-22
بعد رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص.. أين أصبحت الزيادات في القطاع العام؟
12:30 | 2025-07-22
السعودية تعلن إنشاء 7 مجمعات تعدينية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني
10:45 | 2025-07-22
قبل انتهاء مهلة واشنطن.. مفاوضات أميركية صينية حول الرسوم
10:17 | 2025-07-22
إطلاق المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية من بيروت
09:30 | 2025-07-22
عند 0.4 بالمئة... التضخم السنويّ يستقرّ في المغرب
07:33 | 2025-07-22
إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا
فيديو
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
12:30 | 2025-07-22
23/07/2025 03:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
23/07/2025 03:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
14:35 | 2025-07-20
23/07/2025 03:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24