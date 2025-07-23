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إقتصاد
بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وطوكيو.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
23-07-2025
|
01:04
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صعدت أسعار
النفط
في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد انخفاضها لثلاث جلسات متتالية وذلك عقب الإعلان عن اتفاق تجاري بين
الولايات المتحدة
واليابان وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، ما يشير إلى زيادة الطلب.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، أو 0.48%، لتصل إلى 68.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.51% إلى 65.64 دولار للبرميل.
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