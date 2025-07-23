بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وطوكيو.. ارتفاع في أسعار النفط

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صعدت أسعار في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد انخفاضها لثلاث جلسات متتالية وذلك عقب الإعلان عن اتفاق تجاري بين واليابان وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، ما يشير إلى زيادة الطلب.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، أو 0.48%، لتصل إلى 68.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.51% إلى 65.64 دولار للبرميل.