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إقتصاد

عقب اتفاق واشنطن وطوكيو.. تراجع في أسعار الذهب

Lebanon 24
23-07-2025 | 01:06
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تحسن الإقبال على المخاطرة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية، لكن ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات حد من الخسائر.
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ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 3423.44 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى نقطة له منذ 16 حزيران في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 3437.70 دولار.
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