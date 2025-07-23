عقب اتفاق واشنطن وطوكيو.. تراجع في أسعار الذهب

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تراجعت أسعار اليوم الأربعاء مع تحسن الإقبال على المخاطرة عقب إعلان الرئيس الأميركي عن اتفاق تجاري مع قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية، لكن ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات حد من الخسائر.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 3423.44 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى نقطة له منذ 16 حزيران في وقت سابق من الجلسة.وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 3437.70 دولار.