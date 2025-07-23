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إقتصاد

بعد إعلان ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان.. تراجع للدولار امام الين

Lebanon 24
23-07-2025 | 02:05
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تراجع الدولار أمام الين بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية.
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وقال ترامب إن الاتفاق يشمل استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ورسوما بنسبة 15 بالمئة على الصادرات اليابانية إلى أميركا.
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