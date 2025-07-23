بعد إعلان ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان.. تراجع للدولار امام الين

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تراجع الدولار أمام الين بعد أن أعلن الرئيس الأميركي عن اتفاق تجاري مع قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية.وقال إن الاتفاق يشمل استثمار اليابان 550 مليار دولار في ورسوما بنسبة 15 بالمئة على الصادرات إلى أميركا.