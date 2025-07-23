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إقتصاد
بعد إعلان ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان.. تراجع للدولار امام الين
Lebanon 24
23-07-2025
|
02:05
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تراجع الدولار أمام الين بعد أن أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن اتفاق تجاري مع
اليابان
قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية.
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وقال
ترامب
إن الاتفاق يشمل استثمار اليابان 550 مليار دولار في
الولايات المتحدة
ورسوما بنسبة 15 بالمئة على الصادرات
اليابانية
إلى أميركا.
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