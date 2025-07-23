ارتفاع أسهم شركات السيارات اليابانية

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ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الأربعاء، حيث صعدت أسهم بنسبة 11 بالمئة وصعدت تسعة بالمئة، بعد أن قال إنه أبرم اتفاقا تجاريا مع يتضمن رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على الصادرات اليابانية للولايات المتحدة.وفي منشور على تروث سوشيال، قالل إن الصفقة ستشمل 550 مليار دولار من الاستثمارات اليابانية في .ولم يذكر ترامب شركات صناعة السيارات على وجه التحديد في منشوره، لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قالت إن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على رسما جمركيا بنسبة 15 بالمئة على السيارات، بعد أن كانت مقررة في وقت سابق بنسبة 25 بالمئة.