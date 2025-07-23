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إقتصاد

ارتفاع أسهم شركات السيارات اليابانية

Lebanon 24
23-07-2025 | 02:25
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ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية الأربعاء، حيث صعدت أسهم تويوتا بنسبة 11 بالمئة وصعدت هوندا تسعة بالمئة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبرم اتفاقا تجاريا مع اليابان يتضمن رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على الصادرات اليابانية للولايات المتحدة.
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وفي منشور على تروث سوشيال، قالل ترامب إن الصفقة ستشمل 550 مليار دولار من الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة.

ولم يذكر ترامب شركات صناعة السيارات على وجه التحديد في منشوره، لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قالت إن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على رسما جمركيا بنسبة 15 بالمئة على السيارات، بعد أن كانت مقررة في وقت سابق بنسبة 25 بالمئة.
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