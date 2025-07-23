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إقتصاد

مصر: شركة إماراتية تبدأ بإنتاج مبشر من أول بئر غاز في "بيغونيا"

Lebanon 24
23-07-2025 | 23:00
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كشفت شركة "دانة غاز" الإماراتية عن نتائج أولية واعدة في بئر "بيغونيا-2" الواقعة ضمن امتياز "نيو منزلة" في منطقة دلتا النيل البرية بمصر.
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وأظهرت عمليات الحفر والتسجيل احتواء البئر على كميات تقدر بنحو 9 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع توقعات بأن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين قدم مكعب يومياً.

ويعد هذا البئر الأول من أصل 11 بئراً مخططاً لها في المنطقة، حيث تقوم شركة "الوسطاني للبترول" المشتركة بإدارة العمليات. وجاء هذا الإعلان ضمن بيان رسمي أصدرته الشركة الإماراتية، مشيرة إلى أن هذه التقديرات الأولية قابلة للزيادة بعد استكمال عمليات التقييم الدقيقة.

وفي سياق متصل، أحرزت "دانة غاز" تقدماً ملحوظاً في أعمال إعادة الإكمال لبئر "بلسم-3"، حيث تشير التقديرات إلى وجود احتياطيات محتملة تصل إلى 4 مليارات قدم مكعب من الغاز، مع توقع أن تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 3 ملايين قدم مكعب يومياً.

وتأتي هذه الاكتشافات ضمن خطة استثمارية شاملة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز المحلي في مصر وزيادة الاحتياطيات الوطنية، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد. (روسيا اليوم)
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