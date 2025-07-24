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إقتصاد

بفضل تقدم مفاوضات التجارة.. انتعاش في اسعار اليورو والين

Lebanon 24
24-07-2025 | 00:25
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اتجه اليورو نحو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات اليوم الخميس بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب تقدم في اتفاقات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين لتتحسن معنويات السوق.
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وتجاهلت العملات في الغالب أنباء تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الخميس. وانتقد ترامب رئيس المجلس جيروم باول كثيرا بشأن عدم خفض أسعار الفائدة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيجتمع مع باول أم لا.
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