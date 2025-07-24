بفضل تقدم مفاوضات التجارة.. انتعاش في اسعار اليورو والين

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اتجه اليورو نحو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات اليوم الخميس بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب تقدم في اتفاقات التجارة بين وشركائها التجاريين الرئيسيين لتتحسن معنويات السوق.وتجاهلت العملات في الغالب أنباء تفيد بأن سيزور اليوم الخميس. وانتقد رئيس المجلس كثيرا بشأن عدم خفض أسعار الفائدة.ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيجتمع مع باول أم لا.