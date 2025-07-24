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إقتصاد
ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
24-07-2025
|
00:50
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ارتفعت أسعار
النفط
اليوم الخميس مدعومة بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية الأميركية التي من شأنها تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى انخفاض مخزونات الخام الأميركية بما يتجاوز التوقعات بكثير.
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بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.4%، لتصل إلى 68.75 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.4% إلى 65.50 دولار للبرميل.
ولم يشهد كلا الخامين القياسيين تغيرا يذكر أمس الأربعاء مع متابعة الأسواق للتطورات في المحادثات التجارية بين
الولايات المتحدة
والاتحاد
الأوروبي
، بعد اتفاق الرسوم الجمركية الذي أبرمه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مع
اليابان
.
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