ارتفاع في أسعار النفط

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ارتفعت أسعار اليوم الخميس مدعومة بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية الأميركية التي من شأنها تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى انخفاض مخزونات الخام الأميركية بما يتجاوز التوقعات بكثير.بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.4%، لتصل إلى 68.75 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.4% إلى 65.50 دولار للبرميل.ولم يشهد كلا الخامين القياسيين تغيرا يذكر أمس الأربعاء مع متابعة الأسواق للتطورات في المحادثات التجارية بين والاتحاد ، بعد اتفاق الرسوم الجمركية الذي أبرمه الرئيس الأميركي مع .