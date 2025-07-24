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إقتصاد

"تسلا" تبدأ تصنيع نماذج أولية من سيارة بأسعار معقولة

Lebanon 24
24-07-2025 | 02:53
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قالت شركة تسلا إنها صنعت نماذج أولية من سيارة بأسعار معقولة، وهي خطوة تهدف على الأرجح إلى وقف الانخفاض الحاد في المبيعات الذي شهدته الشركة في الأسواق حول العالم.
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وسجلت شركة الملياردير إيلون ماسك لصناعة السيارات الكهربائية أسوأ انخفاض في المبيعات الفصلية منذ أكثر من عقد وأرباحا لم تحقق توقعات "وول ستريت".

لكن هامش ربح الشركة من تصنيع السيارات كان أفضل مما كان يخشاه الكثيرون. وانخفض سهم "تسلا" 2.6% في تعاملات ما بعد ساعات التداول.
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