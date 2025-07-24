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إقتصاد
"تسلا" تبدأ تصنيع نماذج أولية من سيارة بأسعار معقولة
Lebanon 24
24-07-2025
|
02:53
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قالت شركة
تسلا
إنها صنعت نماذج أولية من سيارة بأسعار معقولة، وهي خطوة تهدف على الأرجح إلى وقف الانخفاض الحاد في المبيعات الذي شهدته الشركة في الأسواق حول العالم.
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وسجلت شركة الملياردير
إيلون ماسك
لصناعة السيارات الكهربائية أسوأ انخفاض في المبيعات الفصلية منذ أكثر من عقد وأرباحا لم تحقق توقعات "
وول ستريت
".
لكن هامش ربح الشركة من تصنيع السيارات كان أفضل مما كان يخشاه الكثيرون. وانخفض سهم "تسلا" 2.6% في تعاملات ما بعد ساعات التداول.
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