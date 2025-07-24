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إقتصاد

" الاعتماد الوطني" ينفي وجود ادعاء بحقه

Lebanon 24
24-07-2025 | 08:55
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أشار بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل إلى أن "ما تم تداوله اليوم عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن وجود ادعاء بحق المصرف وإدارته، يتعلق باختفاء مزعوم لأموال أو ما شابه، هو أمر عارٍ من الصحة ".
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وأكّد في بيان احترامه لكافة القوانين المرعية الاجراء"، مشيرا الى ان "ادارة المصرف الحالية تؤكد حرصها على حماية مصالح المصرف كافة وحقوق المودعين، ولم تقم بأي شكل من الاشكال باخفاء اي اموال مهما كانت".  واهاب البيان "بوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي استقاء الخبر من مصدره قبل نشر اي افتراءات".
 
أضاف:" الادارة ستتخذ الاجراءات المناسبة تجاه كل من قام او حرض على الافتراء والاضرار بسمعة المصرف، وادارته و القيمين عليه. محتفظين بكامل الحقوق".
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