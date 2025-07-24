" الاعتماد الوطني" ينفي وجود ادعاء بحقه

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أشار ش.م.ل إلى أن "ما تم تداوله اليوم عبر بعض ووسائل التواصل الاجتماعي عن وجود ادعاء بحق المصرف وإدارته، يتعلق باختفاء مزعوم لأموال أو ما شابه، هو أمر عارٍ من الصحة ".وأكّد في بيان احترامه لكافة القوانين المرعية الاجراء"، مشيرا الى ان "ادارة المصرف الحالية تؤكد حرصها على حماية مصالح المصرف كافة وحقوق المودعين، ولم تقم بأي شكل من الاشكال باخفاء اي اموال مهما كانت". واهاب البيان "بوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي استقاء الخبر من مصدره قبل نشر اي افتراءات".