Advertisement

إقتصاد

الجنيه المصري تخطى مرحلة الضغوط.. فكم سيكون سعره أمام الدولار ؟

Lebanon 24
24-07-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1396201-638889967956258457.jpg
Doc-P-1396201-638889967956258457.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في التعاملات المصرفية اليومية، ليبلغ نحو 49 جنيهًا للدولار في معظم البنوك، وهو أعلى مستوى للجنيه منذ ثمانية أشهر.

وأشارت الدكتورة وفاء علي، الخبيرة الاقتصادية، إلى أن الجنيه تجاوز مرحلة الضغوط مدفوعًا بتحسن الاحتياطي النقدي، وانتعاش التحويلات والاستثمارات، إلى جانب تراجع التضخم وارتفاع عوائد السياحة.
Advertisement

من جهته، أوضح الدكتور محمد أنيس أن استقرار الأوضاع الإقليمية وارتفاع الفائدة ساهم في جذب الاستثمارات غير المباشرة، متوقعًا أن يتراوح السعر العادل للجنيه بين 49 و52 جنيهًا حتى نهاية 2025، مع تراجع مخاطر المضاربات وتحسّن مؤشرات الثقة في الاقتصاد.
أسعار الدولار في أبرز البنوك:
البنك الأهلي المصري: 49.00 (شراء) – 49.40 (بيع)

بنك مصر: 49.00 (شراء) – 49.40 (بيع)

البنك التجاري الدولي: 49.00 (شراء) – 49.40 (بيع)

بنك القاهرة: 49.00 (شراء) – 49.40 (بيع)
 
مواضيع ذات صلة
مصر.. توقعات باستقرار سعر الجنيه أمام الدولار لأربع سنوات
lebanon 24
25/07/2025 08:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع أسعار المحروقات خطوة لا تحتملها البلاد بعد التضخّم الكبير
lebanon 24
25/07/2025 08:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر مصرية للعربية: أميركا أبلغت الوسطاء أنها ستعرض خطتها لإنهاء حرب غزة خلال أيام
lebanon 24
25/07/2025 08:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: لا وقت لإهداره ولبنان أمام مرحلة مفصلية تتطلب فرض سيادة الدولة (الحدث)
lebanon 24
25/07/2025 08:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:10 | 2025-07-25
01:04 | 2025-07-25
00:38 | 2025-07-25
23:58 | 2025-07-24
15:00 | 2025-07-24
12:00 | 2025-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24