الجنيه المصري تخطى مرحلة الضغوط.. فكم سيكون سعره أمام الدولار ؟

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شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في التعاملات المصرفية اليومية، ليبلغ نحو 49 جنيهًا للدولار في معظم البنوك، وهو أعلى مستوى للجنيه منذ ثمانية أشهر.وأشارت الدكتورة ، الخبيرة الاقتصادية، إلى أن الجنيه تجاوز مرحلة الضغوط مدفوعًا بتحسن الاحتياطي النقدي، وانتعاش التحويلات والاستثمارات، إلى جانب تراجع التضخم وارتفاع عوائد السياحة.، أوضح أنيس أن استقرار الأوضاع الإقليمية وارتفاع الفائدة ساهم في جذب الاستثمارات غير المباشرة، متوقعًا أن يتراوح السعر العادل للجنيه بين 49 و52 جنيهًا حتى نهاية 2025، مع تراجع مخاطر المضاربات وتحسّن مؤشرات الثقة في الاقتصاد.أسعار الدولار في أبرز البنوك:: 49.00 (شراء) – 49.40 (بيع): 49.00 (شراء) – 49.40 (بيع): 49.00 (شراء) – 49.40 (بيع): 49.00 (شراء) – 49.40 (بيع)