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إقتصاد

الذهب في مثلث حاسم... والفضة تتأهب لاختراقات تاريخية

Lebanon 24
25-07-2025 | 00:38
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شهدت أسعار الذهب تراجعًا لافتًا، متأثرة بتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين على خلفية تطورات إيجابية في الملف التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وصدور بيانات اقتصادية أميركية قوية. ومع ذلك، تمكن المعدن النفيس من تقليص خسائره لاحقًا، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية.
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انخفض سعر الذهب من مستوى 3,450 دولارًا إلى حدود 3,350 دولارًا، نتيجة تحوّل السيولة نحو الأصول عالية المخاطر، لاسيما الأسهم، وسط تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة. وتزامن ذلك مع تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار فيها إلى تقدم في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مشددًا على إمكانية خفض الرسوم الجمركية إذا ما فُتحت الأسواق الأوروبية أمام الشركات الأميركية.

التفاؤل انعكس أيضًا في تصريحات المستشار الألماني ميرز، الذي أعرب عن أمل كبير في التوصل إلى تفاهمات قبل اجتماعات مرتقبة، مما عزز شهية المخاطرة وأضعف الطلب التقليدي على الذهب.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قفز مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأميركي إلى 55.2، وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام، في حين واصلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية انخفاضها للأسبوع السادس على التوالي، في إشارة إلى صلابة سوق العمل الأميركي. هذه المؤشرات عززت الثقة بالاقتصاد ودعمت الدولار الأميركي، لكنها لم تُترجم إلى مكاسب قوية بسبب استمرار الضغوط التضخمية وتوقعات خفض أسعار الفائدة.

من الناحية التقنية، يواجه الذهب مقاومة قوية قرب 3,450 دولارًا عند قمة مثلث صاعد، فيما شكّل مستوى 3,350 دولارًا دعمًا هامًا. ويُشير النمط الفني إلى اقتراب حدوث اختراق قوي، مع تضييق نطاق التداول داخل المثلث. وعلى المدى الأقصر، يتماسك السعر بين 3,200 و3,500 دولار على الرسم البياني لأربع ساعات، في انتظار المحفّز المقبل لتحرك حاسم.

من جهتها، واصلت الفضة ارتفاعها مدفوعة بزخم فني صاعد، بعد اختراق مستوى 35 دولارًا وتجاوزها لحاجز 37 دولارًا. ويُشير نموذج "آدم وحواء" المكتمل ونمط "الكأس والعروة" إلى توجه تصاعدي واضح قد يدفع الفضة إلى مستويات 42–43 دولارًا في المرحلة المقبلة، طالما حافظ السعر على دعم 35 دولارًا.

وفي الإطار الزمني القصير، لا تزال الفضة تتداول فوق 34.50 دولارًا مع مؤشرات متزايدة على مواصلة الصعود، مدعومة بإشارات تقنية إيجابية قوية. (fxempire)
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