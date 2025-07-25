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إقتصاد
أسعار النفط ترتفع مدفوعة بتفاؤل تجاري وتوقعات روسية
Lebanon 24
25-07-2025
|
01:10
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ارتفعت أسعار
النفط
صباح الجمعة في الأسواق الآسيوية، بدعم من تفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين
الولايات المتحدة
والاتحاد
الأوروبي
، وتوقعات بتقييد
روسيا
لصادرات البنزين.
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وسجّل خام غرب
تكساس
الوسيط 66.38 دولارًا للبرميل، بينما بلغ
خام برنت
69.51 دولارًا.
وساهم تراجع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع (3.2 مليون برميل) في تعزيز الأسعار، إلى جانب انخفاض مخزونات نواتج التقطير عالميًا.
وتترقب الأسواق بيانات اقتصادية مرتقبة من
الصين
والولايات المتحدة قد تؤثر في توقعات الطلب على الخام.
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