أسعار النفط ترتفع مدفوعة بتفاؤل تجاري وتوقعات روسية

ارتفعت أسعار صباح الجمعة في الأسواق الآسيوية، بدعم من تفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين والاتحاد ، وتوقعات بتقييد لصادرات البنزين.

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وسجّل خام غرب الوسيط 66.38 دولارًا للبرميل، بينما بلغ 69.51 دولارًا.



وساهم تراجع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع (3.2 مليون برميل) في تعزيز الأسعار، إلى جانب انخفاض مخزونات نواتج التقطير عالميًا.

وتترقب الأسواق بيانات اقتصادية مرتقبة من والولايات المتحدة قد تؤثر في توقعات الطلب على الخام.