فشل أوروبي في تخفيض الرسوم الأميركية على الصلب

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كشفت تقارير دبلوماسية أن الاتفاق التجاري المقترح بين والولايات المتحدة لا يشمل خفض الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50% على الصلب، التي فرضها ، ما يُعد انتكاسة لصناعة الصلب الأوروبية.ورغم محاولة التوصل إلى تسوية تقضي بتطبيق الرسوم فقط على الكميات التي تتجاوز حصة معينة، فإن المسودة الحالية تستثني الصلب من الإعفاءات. وبهذا تبقى صادرات الاتحاد خاضعة لرسوم أعلى من تلك المفروضة على المتحدة.تزامن ذلك مع تحذير صناعي من مخاطر استمرار الرسوم، ومع دعوات صينية لاختيار مسارات استراتيجية وسط تصاعد النزاعات التجارية. في حين أبدت قلقها من العجز التجاري المتزايد مع ، وتحدثت عن اتفاق مبدئي لتسهيل وصول النادرة الضرورية لصناعة السيارات.وأكدت مصادر ألمانية أن المستشار فريدريش ميرتس يسعى لتسريع الاتفاق مع لتوفير الاستقرار للمستثمرين، وقد يتواصل مباشرة مع خلال زيارته المقبلة إلى اسكتلندا.