28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
البنك المركزي لهذا البلد يتخذ قرارًا جديدًا بشأن سعر الفائدة... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
25-07-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر
البنك المركزي
الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل من 20% إلى 18%، في خطوة تأتي بعد خفض سابق بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي، وهو أول تخفيض منذ عام 2022.
Advertisement
وأشار
مجلس إدارة البنك
إلى أن ضغوط التضخم تتراجع أسرع مما كان متوقعًا، بينما يلاحظ تباطؤًا في نمو الطلب المحلي، وفقًا لوكالة
الأنباء الألمانية
(د.ب.أ).
وأكد صانعو السياسات استمرار الاقتصاد في العودة إلى مسار نمو متوازن، مع التزامهم بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية بقدر الإمكان لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف خلال العام المقبل.
مواضيع ذات صلة
لهذا السبب... المركزي البريطاني يثبت أسعار الفائدة
Lebanon 24
لهذا السبب... المركزي البريطاني يثبت أسعار الفائدة
26/07/2025 01:30:02
26/07/2025 01:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لدعم النمو الاقتصادي.. البنك المركزي الصيني يثبّت أسعار الفائدة
Lebanon 24
لدعم النمو الاقتصادي.. البنك المركزي الصيني يثبّت أسعار الفائدة
26/07/2025 01:30:02
26/07/2025 01:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار إسرائيلي مهم بشأن سكان غزة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قرار إسرائيلي مهم بشأن سكان غزة.. إليكم التفاصيل
26/07/2025 01:30:02
26/07/2025 01:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار للجمارك بشأن المحروقات.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
قرار للجمارك بشأن المحروقات.. إليكم تفاصيله
26/07/2025 01:30:02
26/07/2025 01:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يعد بتصدير لحوم الأبقار لأستراليا.. لكن الخبراء يشككون
Lebanon 24
ترامب يعد بتصدير لحوم الأبقار لأستراليا.. لكن الخبراء يشككون
16:30 | 2025-07-25
25/07/2025 04:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جمركية موحدة بنسبة 15%... اتفاق جديد بين واشنطن وبروكسل
Lebanon 24
رسوم جمركية موحدة بنسبة 15%... اتفاق جديد بين واشنطن وبروكسل
16:00 | 2025-07-25
25/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد يُحذّر: اتساع مقلق في الاختلالات الاقتصادية العالمية يعيد شبح الأزمات
Lebanon 24
صندوق النقد يُحذّر: اتساع مقلق في الاختلالات الاقتصادية العالمية يعيد شبح الأزمات
15:40 | 2025-07-25
25/07/2025 03:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المانغا الباكستانية.. تغزو قلوب الماليزيين وتنعش علاقات إسلام آباد مع آسيان
Lebanon 24
المانغا الباكستانية.. تغزو قلوب الماليزيين وتنعش علاقات إسلام آباد مع آسيان
14:22 | 2025-07-25
25/07/2025 02:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
شحاده: البدء بوضع التشريعات والسياسات لحماية خصوصيات المعلومات
Lebanon 24
شحاده: البدء بوضع التشريعات والسياسات لحماية خصوصيات المعلومات
10:50 | 2025-07-25
25/07/2025 10:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير العدل يزفّ بشرى إلى اللبنانيين
Lebanon 24
وزير العدل يزفّ بشرى إلى اللبنانيين
09:33 | 2025-07-25
25/07/2025 09:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج عبدالله في لبنان... إليكم ما قاله في أوّل تصريح له من المطار
Lebanon 24
جورج عبدالله في لبنان... إليكم ما قاله في أوّل تصريح له من المطار
08:19 | 2025-07-25
25/07/2025 08:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سوريّ بالجرم المشهود في كسروان.. هذا ما حاول فعله مقابل نصف مليون دولار
Lebanon 24
توقيف سوريّ بالجرم المشهود في كسروان.. هذا ما حاول فعله مقابل نصف مليون دولار
05:13 | 2025-07-25
25/07/2025 05:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا متزوجين سابقاً.. مخرج لبناني شهير يدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه عروسه (صور)
Lebanon 24
كانا متزوجين سابقاً.. مخرج لبناني شهير يدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه عروسه (صور)
01:35 | 2025-07-25
25/07/2025 01:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة سرقة منزل فنانة... وهذا ما عُثِرَ عليه داخل خزانة غرفة نومها!
Lebanon 24
محاولة سرقة منزل فنانة... وهذا ما عُثِرَ عليه داخل خزانة غرفة نومها!
08:42 | 2025-07-25
25/07/2025 08:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:30 | 2025-07-25
ترامب يعد بتصدير لحوم الأبقار لأستراليا.. لكن الخبراء يشككون
16:00 | 2025-07-25
رسوم جمركية موحدة بنسبة 15%... اتفاق جديد بين واشنطن وبروكسل
15:40 | 2025-07-25
صندوق النقد يُحذّر: اتساع مقلق في الاختلالات الاقتصادية العالمية يعيد شبح الأزمات
14:22 | 2025-07-25
المانغا الباكستانية.. تغزو قلوب الماليزيين وتنعش علاقات إسلام آباد مع آسيان
10:50 | 2025-07-25
شحاده: البدء بوضع التشريعات والسياسات لحماية خصوصيات المعلومات
09:29 | 2025-07-25
جابر تابع مع ناصر الدين والمديرة الاقليمية لمنظمة الصحة دعم القطاع
فيديو
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
26/07/2025 01:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
26/07/2025 01:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
26/07/2025 01:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24