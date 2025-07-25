البنك المركزي لهذا البلد يتخذ قرارًا جديدًا بشأن سعر الفائدة... إليكم التفاصيل

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قرر الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل من 20% إلى 18%، في خطوة تأتي بعد خفض سابق بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي، وهو أول تخفيض منذ عام 2022.وأشار إلى أن ضغوط التضخم تتراجع أسرع مما كان متوقعًا، بينما يلاحظ تباطؤًا في نمو الطلب المحلي، وفقًا لوكالة (د.ب.أ).وأكد صانعو السياسات استمرار الاقتصاد في العودة إلى مسار نمو متوازن، مع التزامهم بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية بقدر الإمكان لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف خلال العام المقبل.