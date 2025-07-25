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إقتصاد

البنك المركزي لهذا البلد يتخذ قرارًا جديدًا بشأن سعر الفائدة... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-07-2025 | 14:00
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قرر البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل من 20% إلى 18%، في خطوة تأتي بعد خفض سابق بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي، وهو أول تخفيض منذ عام 2022.
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وأشار مجلس إدارة البنك إلى أن ضغوط التضخم تتراجع أسرع مما كان متوقعًا، بينما يلاحظ تباطؤًا في نمو الطلب المحلي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).


وأكد صانعو السياسات استمرار الاقتصاد في العودة إلى مسار نمو متوازن، مع التزامهم بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية بقدر الإمكان لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف خلال العام المقبل.
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