صندوق النقد يُحذّر: اتساع مقلق في الاختلالات الاقتصادية العالمية يعيد شبح الأزمات

Advertisement

• دول بفوائض كبيرة: سنغافورة (17.5%)، هونغ كونغ (12.9%)، (9.9%)

• دول بعجوزات متفاقمة: (-3.9%)، المتحدة (-2.7%)، والبرازيل

• العجز المفرط يعرض الدول لمخاطر فقدان الوصول إلى وارتفاع تكاليف الاقتراض.

• الفوائض الضخمة قد تؤدي إلى فقاعات ديون أو تباطؤ استثماري عالمي بسبب انخفاض أسعار الفائدة.

• السياسات التوسعية الأميركية تزيد العجز.

• ضعف الطلب الداخلي الصيني يضخم الفائض التجاري.

• تراجع التنافسية الأوروبية مقارنة بالاقتصاد الأميركي يعمّق الفجوة.

• أميركا: تقليص العجز وضبط الإنفاق العام.

• : تحفيز الاستهلاك المحلي.

• : استثمارات عامة لتقليص فجوة الإنتاجية مع أميركا.

كشف عن اتساع خطير في الاختلالات الاقتصادية العالمية خلال عام 2024، هو الأكبر منذ أكثر من عقد، حيث زادت بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يُنذر بتحديات جديدة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي.وفي تقريره السنوي المرتقب عن "القطاع الخارجي" لعام 2025، الذي سيصدر كاملًا في 11 آب، أوضح الصندوق أن ثلثي هذا الاتساع يُعد مفرطًا، ويعكس اختلالات في السياسات الاقتصادية والمالية الداخلية.رغم هذه التحولات، لا يزال الدولار الأميركي يحتفظ بمكانته العالمية، لكن تراجعه بنسبة 8% منذ بداية 2025 وازدياد القلق بشأن الدين الأميركي، بدأ يدفع بعض الدول لإعادة التفكير في حجم تعرضها له، دون أن يُضعف ذلك الثقة بشكل جوهري.ويحذر صندوق النقد من أن اللجوء للحمائية التجارية لن يحل المشكلة، بل قد يُعمّق الانقسام الجغرافي ويُهدد استقرار النظام المالي العالمي على المدى . الحل يكمن في إصلاحات داخلية وتنسيق دولي متوازن.