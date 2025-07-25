رسوم جمركية موحدة بنسبة 15%... اتفاق جديد بين واشنطن وبروكسل

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قال مسؤولون ودبلوماسيون في ، اليوم الجمعة، إن الاتحاد والولايات المتحدة يقتربان من التوصل إلى اتفاق إطاري بشأن التجارة، من المتوقع أن يُبرم هذا الأسبوع، ما من شأنه أن ينهي أشهرًا من الضبابية التي أثرت على الصناعة الأوروبية.ووفقًا للمصادر، من المرجح أن يتضمن الاتفاق فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 15% على جميع السلع الأوروبية المصدّرة إلى ، وقد يشمل أيضًا رسومًا بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم.من جانبه، صرّح الرئيس الأميركي أن فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي "تبلغ 50% وربما أقل"، مشيرًا إلى أن "تبذل جهودًا كبيرة للتوصل إلى اتفاق"، بحسب ما نقلت وكالة " ".وجاءت تصريحات للصحافيين أثناء مغادرته متوجهًا إلى لقضاء عدة أيام في ممارسة رياضة الغولف وعقد اجتماعات ثنائية.ويقترب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، يُحدد بموجبه فرض تعرفة جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية، بما يشمل قطاع السيارات، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة.ويتضمن الاتفاق المرتقب أيضاً فرض رسوم أعلى بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم التي تتجاوز حصصاً محددة، وفقاً للمصادر.