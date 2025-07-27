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إقتصاد

عن أسعار الذهب خلال المرحلة المُقبلة.. هذه آخر التوقعات

Lebanon 24
27-07-2025 | 13:00
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سجّلت أسعار الذهب تراجعًا حادًا يوم الجمعة، لتنهي الجلسة عند 3,337.07 دولارًا للأونصة، بخسارة بلغت نحو 0.94%. ويُعزى هذا الانخفاض إلى ثلاثة عوامل رئيسية: فقدان الزخم الفني، ارتفاع الدولار الأميركي، وتحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.
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الإغلاق تحت المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا عند 3,341 دولارًا، يُعد تطورًا فنيًا مهمًا، إذ فقد الذهب دعمًا كان مستقرًا منذ منتصف حزيران. ويُشير هذا الكسر إلى ضعف في الزخم الصعودي، ويفتح الباب أمام المزيد من الهبوط نحو مستويات الدعم التالية: 3,310 ثم 3,282 وصولًا إلى 3,244 دولارًا. أما في حال حدوث ارتداد، فيُتوقع أن يواجه مقاومة أولى عند المتوسط المكسور، يليه 3,373 و3,439.

ارتفع مؤشر الدولار الأميركي مدفوعًا بتراجع طلبات إعانة البطالة، ما عزز التفاؤل بقوة سوق العمل الأميركي وأضعف احتمالات تخفيض وشيك في أسعار الفائدة. هذا الواقع يدفع المستثمرين بعيدًا عن الذهب، الذي لا يدر عوائد، ويعزز الضغط الهبوطي على المعدن الأصفر.

تزايد التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاقات تجارية بين واشنطن وشركائها، وخاصة الاتحاد الأوروبي، قلّص الحاجة إلى الأصول الآمنة كالذهب. ومع تحسّن شهية المخاطرة، توجه المستثمرون نحو الأسهم والسندات ذات العوائد، ما زاد من موجة التخلّي عن الذهب.

على المدى القصير، تميل التوقعات نحو الهبوط، ما لم يُفاجئ الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بنبرة تيسيرية خلال اجتماعه المرتقب. أما على المدى الطويل، فيبقى الاتجاه العام للذهب صاعدًا، بدعم من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 2,991 دولارًا. لكن حتى ذلك الحين، من المرجّح أن تستمر التقلبات مع بقاء الضغوط الفنية والأساسية حاضرة. (fx empire)
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