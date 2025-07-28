بعد الاتفاق تجاري الأميركي الأوروبي.. ارتفاع في أسعار النفط

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ارتفعت أسعار اليوم الاثنين بعد أن توصلت إلى اتفاق تجاري مع وسط أنباء عن احتمال تمديد تعليق الرسوم الجمركية مع ، مما هدأ المخاوف من أن تؤدي الرسوم المرتفعة المحتملة إلى تقييد النشاط الاقتصادي والتأثير على الطلب على الوقود.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.32% لتصل إلى 68.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.34% إلى 65.38 دولار للبرميل.وقال المحلل لدى آي جي ماركتس، ، إن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين وبكين يدعمان العالمية وأسعار النفط.