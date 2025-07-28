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إقتصاد

حتى نهاية عام 2033.. سامسونغ توقع اتفاقية لتصنيع الرقائق لشركة تيسلا

Lebanon 24
28-07-2025 | 00:30
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أفادت وكالة بلومبرغ بأن شركة سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا، أبرمت صفقة طويلة الأجل لإنتاج إلكترونيات دقيقة لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تيسلا.
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وأوضحت الوكالة أن قيمة الصفقة تبلغ 16.5 مليار دولار، ويمتد تنفيذها حتى نهاية عام 2033.
 
وأشارت الوكالة، إلى أنه تم إبرام العقد الجديد مع تيسلا على خلفية تراجع موقع شركة سامسونغ في سوق تصنيع الرقائق الدقيقة.

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