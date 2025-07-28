حتى نهاية عام 2033.. سامسونغ توقع اتفاقية لتصنيع الرقائق لشركة تيسلا

أفادت وكالة بأن شركة الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا، أبرمت صفقة طويلة الأجل لإنتاج إلكترونيات دقيقة لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية .

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وأوضحت الوكالة أن قيمة الصفقة تبلغ 16.5 مليار دولار، ويمتد تنفيذها حتى نهاية عام 2033.

وأشارت الوكالة، إلى أنه تم إبرام العقد الجديد مع تيسلا على خلفية تراجع موقع شركة سامسونغ في سوق تصنيع الرقائق الدقيقة.