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إقتصاد

بعد اتفاق تجاري أميركي أوروبي.. الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى

Lebanon 24
28-07-2025 | 01:07
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، بعد أن قلص اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.
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انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3332.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 تموز.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3332.50 دولار للأونصة، نقلاً عن وكالة "رويترز".
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