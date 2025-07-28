بعد اتفاق تجاري أميركي أوروبي.. الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى

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تراجعت أسعار اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، بعد أن قلص اتفاق تجاري إطاري بين والاتحاد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3332.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 .وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3332.50 دولار للأونصة، نقلاً عن وكالة " ".