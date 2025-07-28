اليورو يرتفع بعد اتفاق تجاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي

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ارتفع اليورو اليوم الاثنين عقب الإعلان عن اتفاق تجاري إطاري بين والاتحاد ، وهو الأحدث في سلسلة من الاتفاقات الرامية إلى تجنب حرب تجارية عالمية.وأعلن الرئيس الأميركي ورئيسة لاين، خلال لقائهما في اسكتلندا أمس عن الاتفاق الذي سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على سلع ، أي نصف النسبة التي هدد بفرضها اعتبارا من أول آب.ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين والصينيين في استوكهولم اليوم الاثنين بهدف تمديد الهدنة التجارية ومنع حدوث زيادات حادة في الرسوم الجمركية.