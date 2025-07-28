بدعم من التصنيع والتجارة.. الاقتصاد الخليجي يحقق نمواً متواضعاً

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بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول بالأسعار الجارية 587.8 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ579 مليار دولار في الربع ذاته من 2023، مسجّلاً نمواً قدره 1.5 بالمئة حسب بيانات .وأظهرت البيانات، التي نقلتها العُمانية، أن الأنشطة غير النفطية شكلت المحرك للنمو، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 77.9 بالمئة، مقابل 22.1 بالمئة للأنشطة النفطية خلال الربع الأخير من العام الماضي.وسجل قطاع مساهمة بنسبة 12.5 بالمئة من الناتج المحلي، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ9.9 بالمئة، ثم قطاع التشييد بـ8.3 بالمئة، والإدارة العامة والدفاع بـ7.5 بالمئة، في حين ساهم قطاعا المالية والتأمين بنسبة 7 بالمئة، والأنشطة العقارية بـ5.7 بالمئة، بينما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية الأخرى 27 بالمئة.وكان قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول بنسبة 3.3 بالمئة خلال عام 2024، مقارنة بـ2.9 بالمئة في 2023، كما توقع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.9 بالمئة في 2024 بعد أن بلغ 4.2 بالمئة في العام السابق له.