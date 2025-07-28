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إقتصاد

وليد موسى يزور الأسمر ويبحثان إنشاء وزارة للإسكان لخدمة المواطنين

Lebanon 24
28-07-2025 | 04:40
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زار رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، حيث جرى خلال اللقاء بحث واقع القطاع السكني وأهميته في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، في ظل غياب السياسات الإسكانية الفعالة، لا سيما تجاه الشباب اللبناني، وبعد توقف القروض السكنية.
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 وتم تأكيد، وفق بيان عن النقابة ،" الحاجة الملحة لإعادة وضع ملف الإسكان على طاولة النقاش الوطني، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي النيابي، وأهمية تضمين البيان الوزاري المقبل خطة واضحة للإسكان".

كما شدد الطرفان على" أهمية إنشاء وزارة للإسكان، تتولى وضع السياسات الإسكانية الوطنية، وتواكب حاجات المواطنين على صعيد السكن، سواء لناحية الإيجار أو التملك، وتُعنى بتنسيق البرامج بين الإدارات والمؤسسات المعنية، واقتراح مشاريع القوانين، وتوفير الإطار المؤسساتي الضروري لمعالجة أزمة السكن المستمرة، سواء في الإيجارات أو الشراء".

 وأكد الجانبان "عزمهما التعاون والتنسيق في المرحلة المقبلة لمتابعة هذا الملف مع الجهات الرسمية المعنية، والضغط باتجاه إدراج مشروع قانون لتأسيس وزارة للإسكان". (الوكالة الوطنية)
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