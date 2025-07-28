هل هذا هو الوقت المناسب لشراء الذهب والفضة؟

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استقرت أسعار في تعاملات الاثنين، مدفوعة بتحسّن شهية المستثمرين للمخاطرة بعد توقيع اتفاق تجارة إطاري بين والاتحاد ، بينما ظل الحذر مسيطرًا قبيل اجتماع الأميركي المرتقب هذا الأسبوع.وسجّل الذهب في المعاملات الفورية 3336.75 دولارًا للأوقية.ويأتي تراجع الذهب من ذروته الأخيرة عند 3,438 دولارًا إلى نحو 3,326 دولارًا، متأثرًا بتجدد التفاؤل التجاري بين وبروكسل، حيث خفّضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على معظم السلع الأوروبية إلى 15%، ما ساهم في تهدئة المخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة.وانخفض سعر الذهب بنسبة 0.21% الأسبوع الماضي، ليستقر عند 97,819 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ ذروته عند 100,555 دولارًا. وفي السوق الفورية، لامس الذهب ذروة بلغت 3,438 دولارًا للأوقية، قبل أن يتراجع بنسبة 0.40% ليغلق عند 3,326 دولارًا للأوقية.أثر تجدد التفاؤل بشأن الرسوم الجمركية على أسعار الذهب والفضة. بلغ سعر الفضة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 116,641 خلال الأسبوع، لكنه شهد تصحيحًا حادًا، ليغلق عند 113,052.وقال أنوج غوبتا، مدير أبحاث واستشارات يا ويلث، إن أسعار الذهب والفضة من المرجح أن تشهد المزيد من التصحيحات على المدى وسط الخلاف المستمر بين والتعريفات الجمركية.وقال:" نتوقع مزيدًا من التصحيحات في أسعار الذهب والفضة. الذهب قوي عند مستويات 3280 دولارًا ثم 3220 دولارًا. عند مستويات 3360 دولارًا ثم 3450 دولارًا. قد يختبر الذهب الأسبوع المقبل مستويات تتراوح بين 3280 و3250 دولارًا. الفضة تدعم عند مستويات 37 دولارًا ثم 36 دولارًا. والمقاومة قوية عند 40 دولارًا". (mint)